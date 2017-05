Festivalul Vacanţelor în familie!

Se apropie vara, vremea concediilor şi a planurilor de vacanţă. Pentru cei riguroşi, adepţi ai stabilirii detaliilor concediului în cele mai mici amânunte, agenţiile de turism oferă alternative avantajoase. Despre ce se caută şi ce oferte „beton” sunt scoase „pe tarabă”, am stat de vorbă cu Ema Boita, reprezentanta Agenţiei de turism Emma Voyage Arad, consultantul nostru pe probleme de turism.

Top 3

„Destinaţiile de top ale acestei veri rămân Turcia, Grecia şi Bulgaria – în această ordine – pe hoteluri de patru şi cinci stele. În perioada 10-28 mai, ca un cadou pentru Ziua Copilului, de pe 1 iunie, venim cu cele mai bune preţuri din an pentru familiile cu copiii la planificarea vacanţelor de vară. Copiii călătoresc gratuit pe cursele charter către Antalya, cu zbor din Arad, Rhodos din Cluj şi Egipt. Mai mult, pot beneficia şi de cazare gratuită oferită de unii hotelieri” – spune Ema Boita.

Ofertele cele mai generoase vin din partea turcilor care pentru aproximativ 980 euro oferă cazare şi mese în resorturi de patru sau cinci stele all inclusive pentru doi adulţi şi unul sau doi copii până la vârsta de 12 ani. Grecia vine cu oferta „Plateşte 1, pleacă 2” cu autocarul din Arad, iar cu avionul putem zbura în Rhodos, din Cluj sau pe Creta, din Timişoara.

Zvonuri false

Întrebată despre zvonul care spune că de pe Arad nu se va mai zbura în această vară spre Antalya, Ema Boita a fost categorică: „Nici vorbă despre aşa ceva. Toate detaliile dintre tour-operator şi Aeroportul Arad au fost finalizate, astfel că pe 6 iunie, conform programului stabilit, se va zbura spre Antalya”. Iar în luna iunie ofertele sunt imbatabile. Şi vă oferim două exemple: Hotel Numa Konaktepe 4* all inclusive – 980 euro pentru familie de 2 adulţi cu 2 copii ori Hotel Venezia Palace 5* ultra all inclusive – 1290 euro pentru familie de 2 adulţi cu 2 copii. În aceşti bani intră cazarea, all inclusive, taxele de aeroport, transfer hotel-aeroport-hotel şi transport cu avionul Arad-Antalya-Arad.

Pe litoral, într-o oră

Pentru litoralul românesc drumul este mai scurt, fiind la o oră distanţă cu avionul, pe segmentul Timişoara-Constanţa. În luna iunie, tarifele sunt extrem de atragătoare. De exemplu, Hotel Dunarea 3* din Eforie Nord are o ofertă de all inclusive la doar 904 lei persoană, cu plecare pe 18 iunie, pentru un sejur de 7 nopţi, în preţ fiind inclus şi zborul cu avionul din Timişoara.