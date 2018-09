Festivalul Vânătorilor de la Bata, sub „zodia” pestei porcine africane

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, împreună cu primarul comunei Bata, Ioan Micurescu, au anunţat organizarea celei de a 11-a ediţii a Festivalului Vânătorilor, care va avea loc în data de 30 septembrie. „Vrem să atragem la acest festival cât mai mulţi oameni. Festivalul Vânătorilor de la Bata a fost primul de acest fel din ţară, fiind preluat ulterior şi de alte localităţi din alte judeţe”, a spus Cionca. „Prima ediţie, pe care am organizat-o acum 11 ani, a adunat câteva zeci de persoane. Anul trecut am avut deja câteva mii de participanţi. Anul acesta vom avea invitaţi din toată ţara şi aşteptăm cât mai mulţi oameni care sunt interesaţi de vânătoare şi secretele ei”, a spus şi Ioan Micurescu. Potrivit acestuia, probele la care se vor întrece vânătorii sunt gătirea ceaunelor de vânat, câini la pontare şi mistreţ la ţarc. „Seara, invitaţii se vor putea bucura de un spectacol folcloric şi de un foc de artificii”, a mai anunţat Micurescu.

Această ediţie a Festivalului Vânătorilor vine în momentul în care pesta porcină africană face ravagii în întreaga ţară. Întrebaţi cât de oportună este organizarea acestui festival în condiţiile de faţă, organizatorii au spus că situaţia este sub control. „Vom avea nu unul, ci două filtre cu substanţe dezinfectante prin care vor trebui să treacă participanţii. Totul, pentru a evita orice problemă”, a spus primarul din Bata. De cealaltă parte, Iustin Cionca a readus în discuţie faptul că Guvernul nu a făcut nimic pentru blocarea extinderii pestei şi că, în atare condiţii, nu pot fi oprite toate activităţile. „Nu putem să oprim viaţa oamenilor, să suspendăm activităţi la care s-a muncit mult. Acest festival a ajuns deja să adune mii de oameni. Nu putem să ne batem joc de munca acestor oameni”, a mai spus preşedintele CJA.