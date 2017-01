Fete, gata de promovare!

A trecut jumătate din campionatul ligii a II-a de fotbal feminin (a treia ca valoare, după Superligă şi Liga I), iar nou-înfiinţata AS „Piroş Security” se bate la promovare. Echipa antrenată de Gigi Cameniţă a avut un parcurs mult peste aşteptări, având în vedere că s-a înfiinţat cu doar câteva zile înainte de startul sezonului. Acum, se doreşte promovarea, mai ales că fetele sunt pe locul 2, la un punct de liderul, Atletic Onix. E drept, pe 3 e Banat Girls, la o lungime în spatele arădencelor. Promovează primele două clasate, iar meciurile cu contracandidatele vor avea loc pe terenul acestora.

„Vrem să întărim lotul, cu 3-4 jucătoare, arădene, pentru a forţa promovarea” – spune Cameniţă.

Scurt istoric

Lucian Mihăilescu a fost promotorul acestei echipe, sprijinit de Adriana Inoan. Erau planuri mari, care includeau jucătoarele ce au evoluat la UTA, în urmă cu cinci ani. Însă, nu a fost deloc uşoară repatrierea lor, ajungându-se la un număr mic de fete revenite la Arad. Inoan a lăsat fotbalul pentru handbal, iar Pavel Piroş a fost salvarea echipei, deoarece era nevoie de un om cu bani, care să o ţină. Pe banca tehnică a fost instalat, până la urmă, Gigi Cameniţă şi s-a dat drumul la meciuri…

Doar o înfrângere!

În cele şapte meciuri din tur, AS „Piroş Security” a câştigat de cinci ori, a remizat o dată şi a pierdut un meci. A fost 3-2, cu Banat Girls, 5-2, cu Independenţa II Baia Mare, 1-1, cu „Vulpiţele Galbene” Roman, 6-0, cu FC Oneşti, 0-1, cu Atletic Onix Rm. Sărat, 11-1, cu Venus Maramureş şi 5-2, cu Atletic Drobeta Tr. Severin.

„Am pierdut un singur meci, acasă, cu 1-0, gol primit în prelungiri. Până atunci, însă, am avut patru ocazii singur cu portarul, patru bare şi un gol anulat. Curat ghinion! La Severin pot spune că am avut ceva noroc, după 0-2, la pauză, am revenit cu cinci goluri în repriza secundă, însă vântul ne-a ajutat, bătând din spate” – spune Cameniţă.

Lot de 18

AS „Piroş Security” nu a avut un lot stufos, doar 18 fete fiind legitimate, scheltul echipei fiind fasigurat de Meszaros – Lihet – Olariu – Mladin şi A. Balaş.

Cele 18 sunt: Meszaros, Doroţi – C. Balaş, Porcescu, Talabă, Kolop, Ţînţar, Giurgiu, Bodnar, Lihet, Olariu, Muscă, A. Balaş, Mladin, Lupei, Mihăilescu, Dobrea, Danciu.