Fetele iau startul în Superligă

La Buzău are loc, în perioada 1-4 noiembrie, turneul tur al campionatului, echipa pregătită de Cristian Dodean urmând să înfrunte, în ordine, pe: CSM Moinești, CSA Steaua, CS Politehnica Iași (vineri), CSM Bistrița, ACS Dumbrăvița, CSM Slatina (sâmbătă) și Farul Constanța (duminică). Media de vârstă a echipei arădene este de doar 16 ani, cu Adela Strună, Irina Rus și bucureșteanca Ana Barbu (achiziție, ultima oară la Slatina) în lot. În aceste condiții, obiectivul CSM-ului e menținerea în Superligă. Turneul retur va avea loc în primăvara anului viitor. „Toate fetele au cochetat sau cochetează cu loturile naţionale juvenile, de aceea am decis să le dăm o şansă în plus acestor jucătoare tinere, pentru a prinde experienţă. Ne propunem să formăm o echipă de viitor”, ne-a declarat Cristian Dodean.