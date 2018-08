Fiecare miercuri din august îți aduce 20% reducere la albirea dentară

De ce ai nevoie de albirea dentară?

Cu timpul, dinții își pierd albul natural, devin mai închiși la culoare și se pătează. Dintre factorii care contribuie la schimbarea culorii dinților se numără: fumatul, unele alimente, ceaiul, cafeaua, placa bacteriană/tartrul, dar și anumite medicamente cum ar fi tetraciclina și fierul.

Prin albirea dinților se obține un zâmbet mai alb și mai strălucitor. Albirea dentară profesională este cea mai sigură, rapidă și eficientă metodă de a-ți recăpăta zâmbetul strălucitor, într-o singură ședință.

Înainte de realizarea procesului de albire, este necesară o dantură curată și sănătoasă, de aceea se recomandă un detartraj dentar și periaj profesional premergător albirii dentare.

Albire dentară profesională premium cu lampa BEYOND II

Există numeroase motive pentru care un pacient alege procedura de albire profesională a dinților în cabinet, însa cel mai important este următorul: tratamentul profesional cu lampă în cabinet durează mult mai puțin și este mult mai eficient.

La MedLife Genesys, albirea dentară se realizează cu ajutorul aparatului BEYOND II Whitening Accelerator – un sistem de albire performant, ultimul model al companiei cu cele mai sigure și avansate tehnologii din domeniu. Acceleratorul de albire BEYOND folosește un LED cu lumină de intensitate mare care asigură o albire eficientă într-un timp scurt. Alături de performanță și eficiență, albirea dentară cu lampa BEYOND este sigură, noninvazivă, fără durere, nu afectează smalțul și nu are efecte secundare neplăcute. Odată cu BEYOND, albirea petelor de floroză printr-un program cu o lungime de undă mai mică, dar și albirea inclusiv a colorațiilor de tetraciclina, lucru care nu era posibil până acum.

Cât durează efectul de albire?

Efectul albirii durează până la câțiva ani în funcție de alimentația adoptată și de faptul că persoana fumează sau consumă excesiv cafea. Efectul depinde de starea inițială a danturii, de cât de pătați sunt dinții și de concentrația gelului.

Promoție la albirea dentară la MedLife Genesys!

În august, la MedLife Genesys, fiecare miercuri îți aduce o reducere 20% la albirea dentară, între orele 10-14. Programează-le apelând 0257 960 și menționează că dorești să beneficiezi de oferta la albire dentară.