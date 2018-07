Fifor a „descins” la Muscă: întâlnire de urgență pe tema pestei porcine

Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai importanți fermieri din România, a făcut declarații extrem de dure cu privire la modul în care se intervine în cazul pestei porcine africane. Pentru Jurnal arădean și aradon.ro, Dimitrie Muscă – fermierul de la Curtici, a punctat că ar trebui eradicat în proporție 100% prezența porcului mistreț din păduri, dat fiind faptul că acesta – porcul mistreț, este vectorul care transmite boala fatală. Tot pentru Jurnal arădean și aradon.ro, Muscă a amintit că singura soluție ar fi să se apeleze la Armată și Poliție pentru împușcarea mistreților.

Iată, că la doar o zi distanță, ministrul apărării, Mihai Fifor, l-a vizitat pe Muscă. „În dimineața aceasta, în dublă calitate de senator de Arad, dar și de ministru în Cabinetul Dăncilă, am avut o întâlnire de analiză foarte bună cu domnul director general Dimitrie Muscă, la sediul Combinatului Agroindustrial Curtici, pe tema situației îngrijorătoare generată de pesta porcină africană. Împreună am abordat această problemă și telefonic cu domnul ministru Ioan Deneș. Atât eu, cât și ministrul Deneș am informat despre eforturile pe care Guvernul României le face în vederea limitării efectelor, dar și a apariției de noi focare de pestă. Am preluat, totodată, propunerile crescătorilor de porci din Arad, urmând să le prezint doamnei premier Viorica Dăncilă în cursul zilei de luni”, a spus ministrul Fifor, la finalul întâlnirii de la Curtici.