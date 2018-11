Fifor acuză: „Ocupat cu festivisme, Falcă riscă să lase Aradul fără căldură”

Trecând în revistă întreaga scrisoare a sindicatului Termoelectrica din cadrul CET Arad, care anunţa dezastrul ce va urma după 16 noiembrie și demersurile ce trebuie făcute, Mihai Fifor acuză faptul că „Gheorghe Falcă lasă în întuneric Metro şi Praktiker” și că, printre altele „căldura arădenilor este sacrificată pentru jocuri politice”. Iată declarația senatorului, venită, ce-i drept, înainte de redactarea informaţiilor furnizate de edilul local în cadrul unei conferinţe de presă: „Arădenii vor fi notificaţi că, din lipsă de combustibil, rămân în plină iarnă în frig. Primarul Gheorghe Falcă va da din nou vina pe „guvernul cel rău”, deşi vinovat de toată situaţia este chiar el. Aradul are excedent bugetar, dar edilul Falcă preferă să-i lase pe arădeni în frig pentru a putea face anumite jocuri politice.(…) Dacă Gheorghe Falcă va căuta ca, în ultimii ani, să-și acopere incompetența încercând să dea vina pe alții pentru situația de la CET, mai ales pe Guvern, de data aceasta lucrurile se pare că au mers mult prea departe și CET riscă, cu adevărat, să își înceteze activitatea. Poate acum, în ultima clipă, va exista un dram de înțelegere și printre mese festive și decernări de titluri onorifice, Gheorghe Falcă va găsi timp și pentru a rezolva durabil problema căldurii arădenilor”.

Mihai Fifor mai susține faptul că „asistăm din nou la un derapaj grav al primarului Gheorghe Falcă de la atribuțiile care îi sunt conferite de lege. Dacă nu știe ce are de făcut, îi recomand să citească prevederile art. 62 din Legea nr. 215/2001, care arată fără echivoc faptul că primarul este autoritatea executivă care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție. De asemenea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.1 lit. c) din art. 63 primarul exercită funcția de ordonator principal de credite. Deci, primarul Falcă nu se poate ascunde sub tot felul de scuze și pretexte pentru că legea îi stabilește clar obligațiile. Problemele de la CET nu sunt noi. Am stabilit, împreună cu colegii mei, parlamentarii PSD de Arad, de-a lungul anilor, o serie de contacte la nivel guvernamental pentru a-l ajuta pe primar să rezolve conform legii toate neclaritățile de la CET. Din păcate, în locul soluțiilor, de fiecare dată a fost aleasă demagogia. Până acum, situația CET a mai putut fi stabilizată dar de această dată, dacă nu se vor asuma obligațiile care revin Primăriei și nu se vor onora de îndată restanțele de plată ale CET, nu mai există căi de salvare”.

În loc de concluzie, senatorul de Arad mai spune: „Tragem un ultim semnal de alarmă și îl somăm pe primarul Gheorghe Falcă să-și facă datoria pentru că arădenii nu merită să rămână în frig în iarna care se apropie pentru că edilul lor preferă politicianismele ieftine în locul competenței administrative”.