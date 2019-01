Fifor: „Falcă vrea să devină portavocea primarilor”

Senatorul social-democrat de Arad Mihai Fifor este uimit de „tupeul fără limită al primarului Gheorghe Falcă”.

„Noaptea minții, oameni buni… Gheorghe Falcă, campionul incompetenței administrative, face pe purtătorul de cuvânt al primarilor din România. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, s-a erijat în purtătorul de cuvânt al nemulțumirii primarilor din România, în condițiile în care, Aradul, pe care îl conduce de prea mulți ani, este un oraș lăsat de izbeliște. Primarul Falcă cere bani de la Guvern și amenință cu proteste în Piață Victoria, uitând că a dovedit, în mod repetat, nu doar că nu este capabil să cheltuiască banii din bugetul primăriei, ci chiar că își permite cu nonșalanță să piardă milioane de euro finanțări externe. Prezența primarului Gheorghe Falcă pe post de portavoce otrăvită a primarilor nemulțumiți de alocările guvernamentale, reprezintă o culme a tupeului și a ipocriziei. Nu contestăm faptul că există în România comunități care au nevoie de sprijin de la Guvern, așa cum nu contestăm obligativitatea dialogului cu structurile asociative din administrație. Nu cred că cineva poate susține faptul că Guvernul nu acordă o atenție specială relațiilor cu edilii din România. Tocmai de aceea, consider că este total deplasat ca despre aceste dificultăți administrative să vorbească, și asta în numele tuturor primarilor, tocmai PDL-istul Gheorghe Falcă, artizan, alături de Boc și de Băsescu al celor mai odioase măsuri împotriva românilor. […] Acesta vrea bani de la Guvern, dar administrația pe care o conduce nu e în stare, an de an, să cheltuiască banii pe care și i-a propus, acumulând excedent bugetar de zeci de milioane de euro – dovadă a incompetenței sale și asta în condițiile în care arădenii sunt obligați să plătească cele mai mari taxe și impozite locale din țară pentru un oraș de mărimea Aradului. Nu numai că nu a cheltuit, dar chiar a pierdut peste 9 milioane franci elvețieni pentru finanțarea sistemului de termoficare. […] La Arad, orașul unde cetățenii sunt puși să numere gropile din carosabil pentru că aparatul administrativ păstorit de Falcă nu este capabil nici măcar să se deplaseze să constate dezastrul, se știe clar cine a pus mâna pe banii arădenilor: Gheorghe Falcă și trupa lui de aplaudaci de partid”, scrie pe Facebook senatorul PSD de Arad Mihai Fifor.