Fifor îi dă replica lui Cristina pe tema Cetății

ARAD. Senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor, îi dă replică senatorului liberal Ioan Cristina, pe tema alocărilor financiare și a protocolului privind Cetatea.

„Realizând în sfârşit, după şase ani, că locul în care se află este Parlamentul României, Cristina şi-a forţat limitele şi a reuşit să producă un amendament la Legea bugetului de stat pe anul 2019, pe care nici măcar nu a votat-o, prin care solicita alocarea a 10 milioane de lei pentru reabilitarea unitătii militare din Gai, ca parte a procesului de trecere a Cetăţii Aradului în circuitul civil. Mai mult, pentru a justifica acest demers halucinant, senatorul liberal a făcut apel la o adresă, M2825/26.10.2018 a Ministerului Apărării Naţionale, prin care se solicita «iniţierea demersurilor privind transmiterea imobilului 718 Arad-Gai, din domeniul public al municipiului Arad, în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în scopul reabilitării acestuia de către ministerul nostru, cu fonduri de la bugetul statului». Adresa mea spune cam aşa: daţi înapoi, domnule Falcă, după 8 ani în care nu aţi făcut nimic din cele asumate prin Protocolul cu MAPN, unitatea militară din Gai, că să o reabiliteze Armata cu fondurile sale şi să aibă unde muta militarii din Cetate, urmând ca, după mutare, să vă predăm Cetatea. Prin urmare, domnule Neluţu, asta ceream domnului Falcă. Odată reabilitată unitatea militară, Batalionul se muta în Gai şi Cetatea era lăsată liberă.

Nimic nu s-a întâmplat vreme de 8 ani. De ce? Pentru că Falcă minte cum respiră. Pentru că pe Falcă nu îl interesează Cetatea nici cât negru sub unghie. Nu are ce să facă acolo. Cetatea a fost doar motivul ipocrit şi plângăcios de aţâţ politic la adresa MAPN. Ca ministru al apărării nu am acceptat să dau curs acestei afaceri sulfuroase, ca toate afacerile lui Falcă şi am cerut imperativ Primăriei să predea Unitatea Militară din Gai, pentru a putea muta militarii acolo şi a lasă Cetatea liberă. Era suficientă emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local.

Din păcate, povestea Cetăţii Aradului nu este altceva decât o altă dovadă a incompetenţei crase a primarului Falcă”, afirmă senatorul social-democrat Mihai Fifor.