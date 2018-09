FII PARTE DIN FAMILIA BOS

BOS este o companie germana de familie, cu mai mult de 100 de ani de istorie. Grupul international de companii are sediul in Ostfildern langa Stuttgart, Germania.Prezența la nivel global in 19 de locații în 12 țări cu mai mult de 7.000 de angajați.

In Romania, Arad, ne desfasuram activitatea din 2002 cu peste 900 de angajati. Pentru fabrica noastra din Arad, angajam: OPERATOR ASAMBLARE PIESE MANUAL: Salariu: 2.550 lei primele 3 luni 2.700 din luna 4 de munca OPERATOR LA MASINI DE CUSUT:

Salariu: 2.800 lei + pana la 460 lei brut bonus productie si calitate STIVUITORIST: Salariu: 2.610 lei primele 3 luni 2.751 lei din luna a patra functie de performanata 3.000 lei din luna a sasea functie de performanta MANIPULANT MARFURI: Salariu: 2.430 lei primele 3 luni; 2.610 lei din a patra luna in functie de performanta; PROFILUL DUMNEAVOASTRA: •Minim scoala primara absolvita; •Buna capacitate de invatare si asimilare a lucrurilor noi; •Posibilitatea de a lucra pe schimburi; •Constituie avantaj experienta in industria auto; •Detinere autorizatie ISCIR pentru stivuitoristi MAI OFERIM: •Tichete de masa din prima zi de lucru in valoare de 15 lei; •Ore suplimentare platite cu spor de 100%; •Suportarea a jumatate din pretul servirii mesei la cantina; •Prima de recomandare in valoare de minim 360 lei; •Prima pentru idei de imbunatatire 50lei/idee; •Transport asigurat; •Contract de munca pe perioada nedeterminta. Pentru informatii si programare pentru interviu: ⇒sunati la telefon la 0257.307280 sau ⇒trimiteti un scurt CV pe adresa de e-mail recrutare@bos.de , fax 0257.307308 sau ⇒o cerere de angajare completata la sediul nostru din Arad, Zona Libera, Platforma Aeroport