Fii voluntar pentru copiii instituționalizați!

ARAD. An de an, voluntari cu inima deschisă se înscriu în programul educațional „Ajungem Mari” pentru a venit în sprijinul copiilor din centrele de plasament. Este vorba despre un program desfășurat în 24 de județ și capitală, printre județe fiind inclus și Aradul. În acest an se așteaptă ca cel puțin 1000 de voluntari noi să se implice, aceștia urmând să dăruiască din timpul lor câte 3 ore/săptămână unor copii și adolescenți care au mare nevoie de mentori „dornici să-i ajute la teme și să împartă cu ei din cunoștințele lor”.

„Separați de familiile lor, acești copii minunați sunt foarte vulnerabili și au mare nevoie de prieteni și mentori care să le ofere atenție, curaj și un model pentru o viață mai bună. Fiecare dintre noi poate ajuta un copil să meargă mai departe și să devină un adult fericit, responsabil și sănătos. Copiii au un potențial fantastic, dar e nevoie de implicare din partea noastră, a tuturor, ca ei să își descopere drumul”, punctează Iarina Taban, director executiv și fondator Ajungem MARI.

Înscrieri până pe 28 februarie

Voluntarii care vor dori ca timp de șase luni să se implice în cazul centrelor de plasament trebuie să se înscrie până la finele lunii februarie. Voluntarii vor susține ședințe interactive de pregătire școlară, ateliere creative sau de cultură generală, punând mult accent pe încurajarea copiilor.

„Pentru acest modul, în județul Arad avem o echipă de 30 de voluntari care merg la copiii din 3 centre de plasament, însă din luna mai copiii vor avea nevoie de oameni noi care să le fie alături și să îi încurajeze pentru încă 6 luni în perioada mai-octombrie. Voluntarii nu au nevoie de experiență în lucrul cu copiii. Condițiile sunt dorința de implicare, seriozitatea și vârsta de peste 16 ani. Experiența de voluntariat este una frumoasă, iar cei care au trecut deja prin ea spun că au învățat enorm de la copii”, ne-a declarat Cristina Nan, coordonator local județul Arad.

Ștefana, una dintre voluntarele implicate în campania „Ajungem MARI” a mărturisit: „M-au învățat să zâmbesc și să mă joc din nou, să sper și să continui mereu, chiar dacă drumul e greu. M-au învățat că, până la urmă, rezultatele muncii tale vor apărea de unde te aștepți mai puțin”.

6.000 în 5 ani pentru „Ajungem Mari”