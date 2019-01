Fiica lui Michael Jackson s-a internat într-un centru de psihiatrie

“Şi-a dat seama că are nevoie de timp să se realinieze şi să-şi stabilescă priorităţile în ceea ce priveşte sănătatea fizică şi emoţională”, a spus o sursă apropiată tinerei în vârstă de 20 de ani.

Paris a vorbit de mai multe ori anterior despre lupta sa cu depresia, una dintre cauzele acestei tulburări fiind timpul petrecut cu “multe persoane mai în vârstă care făceau lucruri nebuneşti”.

“Am făcut multe lucruri pe care copiii cu vârste de 13, 14, 15 ani nu trebuie să le facă. Am încercat să cresc prea repede şi nu am fost o persoană drăguţă. Am fost nebună. Nebună la propriu. Am suferit de anxietate ca adolescentă. Şi m-am luptat cu anxietatea şi depresia fără niciun ajutor”, a explicat Paris Hilton.

Paris-Michael Katherine Jackson, născută pe 3 aprilie 1998, este actriţă şi model. Este cel de-al doilea copil şi singura fiică a lui Michael Jackson – decedat în iunie 2009, la vârsta de 50 de ani – şi a lui Debbie Rowe.

Sursa: Mediafax