Filarmonica încheie anul cu Bega Blues Band

„Sărbători de iarnă” cu Bega Blues Band. Aşa încheie anul 2016 Filarmonica de Stat Arad. Acesta este ultimul eveniment muzical al anului pentru instituţie. „Sărbători de iarnă” cu Bega Blues Band este titlul concertului de joi, 29 decembrie 2016, de la ora 19.00, pe care Filarmonica îl oferă în sala de audiţie a Cercului Militar acelora care iubesc blues-ul, jazz-ul şi nu în ultimul rând improvizaţia.

„Spectacolul însumează piese celebre din repertoriul de blues şi jazz, semnate de Jule Styne, Irving Berlin, Wynton Marsalis, Horace Silver, Hose Feliciano, dar şi autografe ale actorilor principali ai serii: Johnny Bota, Lucian Nagy, Mircea Bunea… Iar frumuseţea colindelor – Colo-n susu’, Ciucur verde de matasă, Colindăm, Colindăm – este redescoperită tot de ei, într-o formă armonică inspirată, plină de ritmuri şi culori”, se arată în comunicatul care descrie ultimul eveniment muzical din acest an, al Filarmonicii de Stat Arad.

Dar cine este Bega Blues Band? Este cea mai longevivă şi titrată formaţie din ţară, deţinătoare a Diplomei de Excelenţă, acordată de Primăria Timişoarei şi de Consiliul Judeţean Timiş şi declarată ani de-a rândul cea mai bună formaţie de blues jazz din România. Bega Blues Band, al cărei fondator a fost Béla Kamocsa şi al cărui cofondator este Johnny Bota, a chemat muzicieni din generaţii diferite, participând împreună la festivaluri, emisiuni radio şi TV din România şi din străinătate. Grupul este format din Maria Chioran – voce, Toni Kühn – claviaturi, Mircea Bunea – chitară, Johnny Bota – bas, Ovidiu Andriş – tobe. Valoarea grupului Bega Blues Band este atestată prin obţinerea Premiului de jazz al Uniunii Compozitorilor şi al Fundaţiei Muzza pentru cea mai bună formaţie a anului şi totodată prin nominalizarea CD-ului „Zboina neagră – In memoriam” la Discul Anului. Anul acesta, formaţia Bega Blues Band a lansat CD-ul Brassica Soup, urmat de un disc de vinil omonim, prezentate la Londra şi la Budapesta, dar şi la Festivalurile de jazz de la Gărâna şi Bucureşti.

13 piese

Ce se cântă în seara de joi la Cercul Militar? Finkenstein Strut – Johnny Bota; Urma scapă turma – Mircea Bunea; Mall Blues – Johnny Bota; Let It Snow – Jule Styne; Soup à la Blues – Lucian Nagy; Cheek to Cheek – Irving Berlin; Baby I love You – Wynton Marsalis; Pagan Thracian Dance – Johnny Bota; Señor Blues – Horace Silver; Feliz Navidad – Jose Feliciano; Colo-n susu’- tradiţional; Ciucur verde de mătasă – tradiţional; Colindăm, colindăm – tradiţional. Adică 11 piese de jazz şi blues şi două colinde.