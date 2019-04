Filiala judeţeană de Cruce Roşie are o nouă conducere

A fost zi importantă, miercuri, pentru filiala judeţeană de Cruce Roşie. În prezenţa unui public numeros care a umplut Sala Ferdinand a Palatului Administrativ, conducerea organizaţiei a prezentat raportul de activitate pe anul trecut. Mai mult de atât, însă, a fost aleasă o nouă conducere deliberativă, investită pentru următorii patru ani. A fost stabilită componenţa Comisiei de control financiar, au fost aleşi membrii Comitetului Judeţean de Cruce Roşie, doi vicepreşedinţi şi un nou preşedinte.

După două mandate a câte patru ani fiecare, fostul preşedinte Dan Paicu nu a mai avut dreptul să candideze. A făcut-o dr. Beniamin Dragoş – până acum vicepreşedinte al filialei judeţene şi, de asemenea, vicepreşedinte la nivel naţional. Acesta nu a avut nicio problemă în a-şi adjudeca funcţia. Ce planuri are noul preşedinte Beniamin Dragoş? „Activitatea Crucii Roşii Arad a fost foarte bună până acum şi îmi doresc să rămână la fel în continuare. Eu sunt un om de echipă şi vreau să facem lucruri frumoase împreună, astfel încât toţi cei care sunt membri ai filialei să se simtă implicaţi, bucuroşi şi mândri că fac parte din Crucea Roşie” – a subliniat proaspătul preşedinte ales, Beniamin Dragoş.

2018, un an bun

Revenind la raportul de activitate pe 2018, Iudita Cuvineanu, director al Crucii Roşii Arad, ne-a prezentat câteva detalii: „Am avut o activitate bună anul trecut, mulţumim tuturor donatorilor, sponsorilor, voluntarilor care ne-au ajutat să ne desfăşurăm activitatea. Am primit o serie de diplome – am câştigat locul III la concursul destinat detaşamentelor de intervenţie la dezastre, locul IV la Sanitarii pricepuţi. Eu consider că este o realizare şi a celor care s-au preocupat de aceste echipaje. Este foarte greu de desfăşurat întreaga activitate pentru că ne autofinanţăm, noi nu avem niciun sprijin material din partea instituţiilor publice. Primim donaţii foarte mult din străinătate, primim de la persoane fizice şi încercăm să le distribuim familiilor vulnerabile, caselor de copii, centrelor pentru vârstnici. Pentru anul 2019, ne-am propus să continuăm programul şcolar Colgate la 8.000 de copii, am câştigat un proiect Timotion la Timişoara cu care am adunat 6.800 de lei şi vom trimite într-o tabără zece copii din familii sărace. Încercăm să mai avem două proiecte finanţate de Centru Municipal de Cultură, pe probleme de acordare de prim ajutor şi pe donare de sânge” – a declarat Iudita Cuvineanu, director al filialei judeţene de Cruce Roşie.