Filme tinere la Cinema Arta

Pentru prima oară în Arad, AdDOC va avea loc între 22 și 24 mai. Odată cu creșterea rețelei naționale de cluburi de film documentar One World Romania la Școală, a crescut și AdDOC, un festival făcut la inițiativa coordonatorilor de cluburi de film. Adolescenții aleg în fiecare an documentarele și tema festivalului și dezvoltă împreună tot ce ține de eveniment: de la manifesto la program, de la promovare la discuțiile cu publicul. Filmele documentare selectate în acest an au ca temă comună migrația și mobilitatea, iar motto-ul care definește ediția din anul acesta este „De (ne)voie”. Festivalul are loc în peste 20 de orașe și în 30 de licee din România, este unic, proaspăt și nerăbdător. AdDOC poposește și la Cinema Arta, invitând toți liceeni din oraș la film și discuție.

Filmele

Pe 22 mai, de la ora 19, va fi proiectat filmul lui Marcel Barrena din 2012, „Ce mică-i lumea”. A doua zi, vor avea loc patru proiecții în sala mică a Cinematografului Arta. „Refugee blues”, regizat de Stephan Bookas și Tristan Daws în 2016 va fi proiectat de la ora 19. Scurtmetrajul de șase minute va fi urmat de „Un an fără părinții mei”, regizat de Els van Drie în 2015 (24 de minute), „Bristol Bike Project”, în regia lui Alistair Oldham (2009 – 18 minute) și „Pașaport de Germania”, regizat de Răzvan Georgescu în 2014 (46 de minute). În ultima zi, pe 24 mai, va fi proiectat, din nou, un film ceva mai lung. „Străin în Paradis”, regizat de Guido Hendriks în 2016, care va încheia această ediție a AdDOC la Arad.

40 de locuri

Proiecțiile vor avea loc în Sala Mică de la etajul Cinematografului Arta din municipiu. Intrarea va fi gratuită, în limita celor 40 de locuri disponibile. Evenimentul este organizat de One World România la Școală, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în parteneriat cu Romanian American Foundation, iar pe plan local, colaboratori sunt Asociația CitiZenit și Centrul Municipal de Cultură Arad.