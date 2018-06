Filmele anului 2018. Top 23 recomandări

1.Incredibles 2. Familia favorită de supereroi se reîntoarce în “Incredibles 2”, dar de data aceasta Helen se află în centrul atenției, lăsându-l pe Bob acasă cu Violet și Dash pentru a naviga eroismul de zi cu zi al vieții “normale”.



2. Deadpool 2. Deadpool (Ryan Reynolds) revine în forță, acum este mult mai puternic, mai bun și uneori mai lipsit de pantaloni decât înainte. Când un soldat mutant sosește în oraș având un plan periculos pentru omenire, Deadpool se vede obligat să se gândească la prietenie, familie și ce înseamnă să fii erou. Pentru că, uneori, pentru a face ce trebuie, trebuie să lupți murdar.

3. Avengers: Infinity War. “Războiul infinitului” este cel mai nou episod din seria de filme “Răzbunătorii”, în care joacă și actorul de origine română Sebastian Stan. “Războiul Infinitului” continuă acţiunea din filmul “Căpitanul America: Război civil” şi adună mai toţi super-eroii din producţiile Marvel de până acum care sunt puşi în faţa unui adversar devenit mai puternic ca oricând: Thanos.

4. Solo: A Star Wars Story. Călătoriți într-o galaxie îndepărtată, alături de nava Millennium Falcon, în filmul “Solo: A Star Wars Story”, o nouă aventură uimitoare cu cel mai iubit mercenar din galaxie. Tânărul Han Solo se întâlnește cu viitorul său copilot Chewbacca și îl întâlnește pe jucătorul notoriu Lando Calrissian, într-o călătorie fantastică ce va stabili cursul unuia dintre eroii cel mai populari ai universului Star Wars.

5. Annihilation. Un biolog pornește într-o misiune extrem de periculoasă, pentru a-și găsi soțul după ce acesta este dat disparut.

6. Hereditary. După ce Ellen, capul familie Graham, moare, fiica ei începe să descopere secrete criptice, terifiante, despre propria descendenţă. Cu cât descoperă mai multe, cu atât pare mai dificil să fugă de soarta sinistră pe care se pare că au moştenit-o.

7. Jurassic World: Fallen Kingdom. Au trecut trei ani de când parcul tematic și stațiunea de lux Jurassic World au fost distruse de dinozaurii care au scăpat din captivitate. Insula Nubar este acum abandonată de oameni, iar dinozaurii care au supraviețuit sunt acum pe cont propriu în junglă.

8. Ant-Man and the Wasp. Scott Lang ajunge să se confrunte cu consecințele propriilor alegeri atât ca super erou, cât și ca tată. Deși întreaga sa atenție este acum concentrată pentru a reechilibra viața de familie și responsabilitățile pe care le are în calitate de Ant-Man, Scott este solicitat de Hope van Dyne și Dr. Hank Pym să preia o misiune nouă și urgentă.

9. Ocean’s 8

Filmul Ocean’s 8: Jaf cu clasă aduce in fata publicului cel mai mare jaf din viata lui Debbie Ocean (Sandra Bullock). Pentru asta are nevoie de o echipă de profesioniste în domeniu, începând cu partenera ei de încredere Lou Miller (Cate Blanchett). Împreună recrutează specialistele: bijutierul Amita, hoața de buzunare Constance, experta în garduri Tammy, hacker-iţa Nine Ball și designerul vestimentar Rose. Ținta este un superb colier din diamante în valoare de 150 de milioane de dolari, purtat de actrița Daphne Kluger (Anne Hathaway) care va fi starul celui mai mare eveniment al anului – Gala Met.

10. A Quiet Place

O familie cu doi copii duce o existență izolată, în liniște deplină, de teama că o amenințare nevăzută care atacă la cel mai mic sunet îi va nimici. Suntem în anul 2020, într-un decor postapocaliptic. Terra a fost invadată de extratereştri orbi, dar cu un auz extraordinar. Un singur zgomot şi vei fi sfârtecat.

11. Ready Player One

În anul 2045, oamenii pot scăpa de realitatea lor severă în OASIS, o lume virtuală imersivă în care poți să mergi oriunde, să faci orice, să fii oricine – singurele limite sunt imaginația ta. Creatorul OASIS, James Halliday, și-a lăsat imensa avere și controlul asupra Oasis-ului câștigătorului unui concurs destinat să găsească un moștenitor demn. Când un erou improbabil Wade Watts cucerește prima provocare a vânătorii de comori a realității, el și prietenii săi – cunoscuți ca cei cinci mari – sunt aruncați într-un univers fantastic de descoperire și pericol pentru a salva OASIS și lumea lor.

12. Book Club

Lectura nu a fost niciodată mai inspiraţională pentru patru prietene de-o viaţă care învaţă să trăiască şi să zâmbească din nou. Book Club urmărește viața a patru prietene foarte bune și schimbările care se produc în viața lor atunci când în clubul lor de lectură se citește “Fifty Shades of Grey”.

13. Mission Impossible – Fallout

Trecutul lui Ethan a revenit să-l bântuie, fiind rezultatul tuturor intențiilor sale bune.

Când o misiune IMF se termină prost, lumea se confruntă cu consecințele acesteia. În timp ce Ethan Hunt încearcă să îndeplinească misiunea, CIA începe să pună la îndoială intențiile și motivele sale. Echipa FMI se află într-o cursă contra timp, vânată de asasini, în timp ce încearcă să prevină o catastrofă globală.



14. Isle of Dogs

Situat în Japonia, Isle of Dogs urmărește o odisee a unui băiat în căutarea câinelui său pierdut. De-a lungul drumului, el primește ajutor de la un pachet de canini misfit care au fost, de asemenea, exilați.

15. The Meg

Jason Statham şi Li Bingbing mizează pe acţiune explozivă în thrillerul SF „MEG: Confruntare în Adâncuri”, regizat de Jon Turteltaub, care are premiera în cinematografele din ţară pe 10 august.

16. Red Sparrow

Dominika Egorova este ținută împotriva voinței sale pentru a deveni o „vrabie”, seducătoare dar antrenată în cadrul serviciilor de securitate rusești. Dominika învață să-și folosească corpul drept o armă, dar se confruntă cu pierderea simțului sau uman. Regăsindu-se într-un sistem corupt, ea devine una dintre forțele invincibile ale programului. Prima ei victima este Nate Nash, un ofițer CIA care se ocupă de cele mai fine infiltrări ale inteligenței rusești. Cei doi nu rezistă atracției irezistibile, înșelătoare care le amenință carierele, loialitatea, devotamentul dar și securitatea ambelor țări.

17. Rampage

Primatologul Davis Okoye, un bărbat care ține oamenii la distanță, împărtășește o legătură strânsă cu George, o gorilă extraordinar de inteligentă, care a fost în grija sa de la naștere. Dar, atunci când un experiment genetic reprobabil eșuează, această maimuță blândă se transformă într-un monstru înfricoșător. Curând, lucrurile se înrăutățesc pe măsură ce se descoperă și alți prădători alfa al căror ADN este alterat.

18. First Man

First Man spune povestea lui Neil Armstrong, primul om care a călcat pe lună. Filmul se bazează pe autobiografia oficială a astronautului și îl va avea pe Ryan Gosling în rolul principal.

19. Aquaman

“Aquaman” îl aduce pe Jason Momoa în rolul lui Arthur Curry, alias Aquaman. Momoa îl descrie pe Curry ca fiind “jumătate om, jumătate zeu”. Poate să respire sub apă, să comunice cu creaturile mării și, pe deasupra, este superputernic.

20. Adrift

Cu Shailene Woodley și Sam Claflin în rolurile principale, drama romantică „Supraviețuind pe mare” este inspirată din experiența adevărată trăită de un cuplu aventurier ale cărui întâlniri întâmplătoare îl conduce mai întâi către dragoste, apoi către adentura vieții. Navigatori împătimiți, cei doi îndrăgostiți, Tami Oldham și Richard Sharp, nu și-au imaginat nicio secundă că vor ajunge direct în mijlocul unuia dintre cele mai catastrofale uragane din istorie.

21. The Nun

Fii martorul celui mai întunecat capitol din universul The Conjuring /Trăind printre demoni. Călugărița: Misterul de la Mânăstire. Din 7 septembrie.

22. The Eqalizer 2

După ce Robert McCall (Denzel Washington) află că Susan, o veche prietenă de-a sa, a fost ucisă, acesta decide să-i caute pe autorii crimei și să-i pedepsească conform propriilor metode.

23. Pacific Rim: Uprising. Jake Pentecost, a fost cândva un promiţător pilot de Jaegeri, al cărui legendar tată şi-a dat viaţa pentru a asigura victoria oamenilor împotriva monstruoaselor creaturi ‘Kaiju’. Jake a renunţat de atunci la pregătire şi s-a angajat în activităţi infracţionale. Însă când un pericol şi mai mare, de neoprit, face ravagii prin oraşe şi ameninţă să îngenuncheze întreaga lume, i se mai dă o şansă să onoreze memoria tatălui său.

