Filmele care domină topurile: recomandările din box-office

Pentru a doua săptămână, „Călugărița. Misterul de la mănăstire” – The Nun este în continuare lider de box-office, cu încasări totale de peste 913 mii dolari. Aproximativ 45,6 mii de spectatori au văzut deja pelicula horror, și se pare că și în continuare „Călugărița. Misterul de la mănăstire” va fi preferata publicului.

Al doilea film în box-office este „Predatorul” – The Predator. Filmul este în prima săptămână de box-office și a adunat peste 33 mii spectatori.

„O simplă favoare” – A Simple Favor este al treilea film din box-office. Alte filme din top zece mai sunt: „Luis și mini-extratereștrii” – Luis & the Aliens, „Alpha”, „Misiune: Imposibilă. Declinul” – Mission: Impossible – Fallout, „MEG. Confruntare în adâncuri” – The Meg, „Hotel Transilvania 3. Monștrii în Vacanță” – Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation, „Incredibilii 2” – Incredibles 2.

Topul box-office SUA este condus de „Predatorul”, urmat fiind de „Călugărița. Misterul de la mănăstire” și „O simplă favoare”.