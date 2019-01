Filmele lunii ianuarie 2019

Serenity. Calmul dinaintea furtunii. Povestea misterioasă a unui căpitan de vas de pescuit, al cărui trecut e pe cale să-i distrugă viața liniștită pe o insulă caribiană, și să-l arunce într-o nouă realitate în care nimic nu este ce pare a fi.

Protagoniștii acestui thriller sunt laureații cu Oscar Matthew McConaughey (Interstellar, Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club) și Anne Hathaway (Interstellar, Les Miserables, The Dark Knight Rises).



2. The Upside. Un infractor proaspăt eliberat (Kevin Hart) leagă o prietenie ciudată cu un miliardar paralizat (Bryan Cranston).

3. A Dog’s Way Home. Odiseea înduioşătoare a Bellei, o căţeluşă care străbate un drum de aproape 600 km, pentru a-l regăsi pe iubitul ei stăpân, Lucas, student la medicină.



4. The Kid Who Would be King. O gaşcă de puşti pornesc într-o misiune de proporţii epice la capătul căreia speră să contracareze o ameninţare… medievală.



5. Glass. După aproape 20 de ani de la lansarea “Unbreakable” şi la doi doi ani după “Split”, regizorul şi producătorul american M. Night Shyamalan reuneşte personajele din cele două lumi ficţionale în noua sa peliculă ‘Glass’, un film cu supereroi maliţioşi şi inteligenţiEs



6. Escape Room. Șase oameni care nu se cunosc între ei se confruntă cu o serie de situaţii critice, imposibil de controlat şi care trebuie fie să-şi pună mintea la contribuţie pentru a le depăşi, fie să moară.

7. Miss Bala. Un remake al unui film din 2011. Spune povestea unei câștigătoare a unui concurs de frumusețe care se vede forțată să lucreze pentru un cartel criminal după ce este martoră la uciderea cuiva foarte drag ei.

8. Replicas. Atunci când un teribil accident de mașină îi ucide familia, un neurolog îndrăzneț (Keanu Reeves) nu se va opri de la nimic pentru a-i readuce la viață, chiar dacă asta ar însemna să intre în conflict cu un laborator controlat de guvern, forțele de poliție și legile fizice ale științei.