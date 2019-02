Filmele “Roma” și “The Favourite”, marile câştigătoare la gala premiilor BAFTA

Astfel, drama în alb şi negru “Roma” a fost desemnată cel mai bun film al anului, dar şi cel mai bun lungmetraj într-o limbă străină alta decât engleza, în timp ce mexicanul Alfonso Cuaron a primit premiul BAFTA pentru cea mai bună regie. Nominalizat în şapte categorii de premii, filmul a primit în cele din urmă patru, Cuaron fiind recompensat şi cu BAFTA pentru cea mai bună imagine.

Filmul de epocă “The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, care conducea în topul nominalizărilor, cu 12, s-a situat pe primul loc şi din punctul de vedere al numărului de trofee primite, respectiv şapte, printre care cel pentru cel mai bun lungmetraj britanic. “The Favourite” a mai primit, printre altele, trofeele pentru cel mai bun scenariu original şi pentru cele mai bune roluri feminine – Olivia Colman (principal) şi Rachel Weisz (secundar).

Lista premiilor BAFTA 2019

Cel mai bun film: “Roma”, de Alfonso Cuaron

Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron, “Roma”

Cel mai bun scenariu original: “The Favourite”, Deborah Davis, Tony McNamara

Cel mai bun scenariu adaptat: “BlacKkKlansman”, Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

Cel mai bun actor în rol principal: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Olivia Colman, “The Favourite”

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali, “Green Book”

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Rachel Weisz, “The Favourite”

Cea mai bună coloană sonoră: “A Star is Born”, Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

Cea mai bună imagine: “Roma”, Alfonso Cuarón

Cel mai bun montaj: “Vice”, Hank Corwin

Cea mai bună scenografie: “The Favourite”, Fiona Crombie, Alice Felton

Cele mai bune costume: “The Favourite”, Sandy Powell

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: “The Favourite”, Nadia Stacey

Cel mai bun sunet: “Bohemian Rhapsody”, John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst

Cele mai bune efecte speciale: “Black Panther”, Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack, Dan Sudick

Cel mai bun film străin: “Roma”, Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

Cel mai bun documentar: “Free Solo”, Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes

Cel mai bun film animat: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord

Cel mai bun film britanic: “The Favourite”, Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara

Cel mai bun debut (scenariu, regie, producţie de film): “Beast”, Michael Pearce (scenarist/ regizor), Lauren Dark (producător)

Cel mai bun scurtmetraj: “Roughhouse”, Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom

Cel mai bun scurtmetraj britanic: “73 Cows”, Alex Lockwood

Trofeul pentru debut (acordat de public) Rising Star: Letitia Wright

