Filmul „The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, lider în topul nominalizărilor la BAFTA 2019

„The Favourite” a fost nominalizat, printre altele, la premiile pentru cel mai bun film britanic și cea mai bună actriță, pentru Olivia Colman, care, de altfel, duminică, a câștigat pentru interpretarea sa din acest lungmetraj, cea a reginei britanice Anne din secolul al 18-lea, un Glob de Aur.

„Bohemian Rhapsody”, de Dexter Fletcher și Bryan Singer, „First Man”, de Damien Chazelle, „Roma”, de Alfonso Cuaron, și „A Star Is Born”, de Bradley Cooper, urmează în topul nominalizărilor, cu câte șapte.

La premiul pentru cel mai bun film al anului concurează „BlacKkKlansman”, de Spike Lee, „The Favourite”, „Green Book”, de Peter Farrelly, „Roma” și „A Star is Born”.

“Beast”, de Michael Pearce, “Bohemian Rhapsody”, de Bryan Singer și Dexter Fletcher, “The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, “McQueen”, de Ian Bonhôte, “Stan & Ollie”, de Jon S. Baird, și “You were never really here”, de Lynne Ramsay, au fost nominalizate la BAFTA pentru cel mai bun film britanic.

De asemenea, trofeul pentru cea mai bună actriță este disputat de Olivia Colman, Glenn Close (“The Wife”), Lady Gaga (“A Star is Born”), Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”) și Viola Davis (“Widows”), în timp ce Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Christian Bale (“Vice”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”), Steve Coogan (“Stan and Ollie”) și Viggo Mortensen (“Green Book”) au fost nominalizați la premiul pentru cel mai bun actor.

Anul trecut, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele câştigător la gala BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj şi cel mai bun film britanic.

