Final de an pop&rock la Filarmonică

Vis de iarnă, Afară ninge, Ploaia, Oh, Holy Night, Rău ma dor, Pretty Woman, Love Me Tender, Hit The Road Jack, Ce seară minunată, Sărut femeie mâna ta, Oye como va, Feliz Navidad sau Happy New Year vor răsuna în sala Palatului Cultural, în interpretarea lui Szabó Dionisie – chitară, voce, Szabó Carol – chitară bas, voce, Mara Vlad – voce, Cristian Fleter – saxofon, Miki Csordas – tobe, Darius Faur – pian și Quiam Rhouch (Maroc) – voce.

Anul 2019 va începe repede pentru artiștii Filarmonicii, aceștia urmând să susțină joi, 3 ianuarie, de la ora 19, Concertul de Anul Nou. Orchestra va fi dirijată de Cristian Neagu, iar în program se vor regăsi compoziții de Johann și Josef Strauss, Franz Lehár și Émile Waldteufel. Momentan, pentru luna ianuarie sunt programate cinci concerte, printre care și un concert coral dedicat lui Mihai Eminescu, la care va lua parte și actorul Valentin Voicilă.