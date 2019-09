Final de sezon estival la Plaja Ghioroc!

Ghioroc. O putem numi deja stațiune chiar dacă, oficial, nu i s-a conferit încă această titulatură. Și asta pentru că, în sezonul estival 2019, acest loc de agrement a fost preferat de zeci de mii de oameni, bilanțul autorităților fiind dovadă pentru acest record. Și în acest an au fost făcute investiții de amploare, mai ales pentru că plaja a găzduit multe petreceri. Ghiorocului i s-a dus repede vestea ca fiind noua destinație de agrement, perfectă pentru distracție și în rândul turiștilor din județele limitrofe.

Stațiune de interes local

Lacul Ghioroc este în procedură de atestare ca stațiune de interes local, cele mai multe cerințe în materie de amenajare fiind deja bifate ca realizate. Primăria Ghioroc a făcut aici, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, cele mai mari investiții pe plan turistic din județul Arad.

„2019 a fost din nou un an bun. În fiecare weekend, numărul vizitatorilor ajungea la peste 6.000. Un procent de 30 la sută din vizitatori au fost din județe limitrofe – Timiş, Bihor, Hunedoara, dar și din Satu Mare sau Cluj. Am avut parte repede de feedback pozitiv din partea turiștilor care, prin intermediul rețelelor de socializare, fie ne spuneau cât de bine s-au simțit, se interesau de noile evenimente, ori căutau locuri de cazare. Avem o comună care, prin investițiile realizate și acțiunile de promovare, a devenit centru de atracție turistică al verii acestui an în județul Arad! Un lucru ce ne face cinste, un lucru ce aduce beneficii bugetului local, de viitor pentru dezvoltarea ulterioară a comunei Ghioroc!”, a precizat Corneliu Popi Morodan, primarul comunei Ghioroc.