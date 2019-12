Final de tur cu zâmbetul pe buze!

Ultima ispravă a arădencelor s-a conturat chiar pe terenul echipei care în urmă cu două sezoane le răpea bucuria promovării în elită, Independența Baia Mare. A fost 5-2 pentru Piroș Security, goluri semnate de Sîrbovan-3, Bălaș și Olariu. A fost meciul în care gruparea arădeană și-a inaugurat noul echipament, unul elegant și original, pe tricouri fiind expusă, succint, povestea clubului, de la înființare, în 2016, și până în prezent.

Concluzia a fost trasă de antrenorul Florin Bugar: „Consider că am făcut un tur bun, ne-am calificat și în Cupa României, dar am avut și câteva eșecuri dureroase, dar am trecut peste ele. Chiar dacă nu avem relații de joc extraordinare, ne situăm pe un loc 5 cât se poate de meritat. În retur, ne dorim să recuperăm diferența față de locul 2 și din acest motiv vom încerca să mai ducem ceva jucătoare, să creștem valoric, nu doar numeric”.

În ultima apariție oficială a anului pentru Piroș au jucat: Abălașei -Herbei, Ancăș, Marcea, Bondre – Olariu, Șuveț, Nagy – Bălaș, Sîrbovan, Hagan. Au mai jucat: Răduc, Vanu, Prodan.

Clasament

1.Olimpia Cluj 11 10 1 0 61-8 31

2.Univ Galați 11 8 2 1 33-10 26

3.Becicherecu Mic 11 8 1 2 47-7 25

4.Vasas Odorhei 11 7 2 2 41-9 23

5.Piroș Security 11 7 0 4 48-24 21

6.Prundu Bârgăului 11 4 2 5 23-19 14

7.CSȘ Târgoviște 11 4 0 7 19-42 12

8.Univ Alexandria 11 3 1 7 13-30 10

9.Independența 11 3 1 7 18-26 10

10.Luceafărul Filiași 11 3 0 8 11-47 9

11.Fair Play Buc 11 2 0 9 11-54 6

12.Selena Constanța 11 1 2 8 10-39 5