Final impresionant al celei de-a patra ediții UNTOLD | Vezi mesajele artiștilor pentru fani

Publicul a dansat ore în șir şi si-a construit amintiri frumoase, care vor fi păstrate vii până anul viitor, când petrecăreţii o vor lua din nou de la capăt.

Ziua IV

Cel mai aşteptat artist al serii şi al festivalului a fost nimeni altul decât regele muzicii trance, Armin van Buuren, care în acest an şi-a depăşit propriul record şi a stat pe scenă mai bine de 7 ore.

„Am fost încă de la prima ediţie şi am văzut cu ochii mei cum de la an la an acest festival a crescut enorm şi a ajuns lângă sufletul meu. Iubesc România şi nu vă pot explica ce simt atunci când urc pe scenă. Publicul este incredibil! Atâta timp cât ei stau în faţa scenei, nici eu nu o să plec de pe scenă pentru că s-a creat o legătură specială între noi, iar aici mă simt ca acasă.”a declarat Armin van Buuren.

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au urcat în ultima seară Golan, Black Eyed Peas, Tujamo, Fedde Le Grand și Armin van Buuren. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști: Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Dub Fx, Wilkinson, Paraziții și mulți alții.

„Este incredibil ce se întâmpla aici! Am urcat pe scenă și am simțit imediat căldura și energia pozitivă a fanilor. Ne vom întoarce în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie și peste tot unde vom merge în lume, vom povesti despre festivalul UNTOLD și despre România.”, au declarat cei de la Black Eyed Peas.

Ziua III

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au urcat în a treia seară Mark Azekko, Subcarpați, The Prodigy, Danny Avila, Alesso, Dimitri Vegas&Like Mike și Steve Aoki. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști: Loco Dice, Steh Troxler, Dope D.O.D, Flux Pavilion, Andy C, The Glitch Mob și mulți alții.

„Festivalul UNTOLD mi-a schimbat viața! Anul trecut ploua cu găleata, era 7 dimineața și publicul totuși nu pleca acasă. Atunci am înțeles ce înseamnă când un român spune CAKE ME! E impresionant! E măreț ce se întâmplă la Cluj! E magic!”, a declarat Steve Aoki.

Ziua II

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au urcat în a doua seară Manuel Riva, Vanotek, Jason Derulo,Kygo, Tiesto, Don Diablo și KSHMR. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști: Solomun, Satra B.E.N.Z, Noisia, Modestep și mulți alții.

Cel mai așteptat artist al serii a fost dj-ul KYGO care le-a oferit fanilor un show incredibil, condimentat cu acorduri de pian, orchestră și chiar cu prezența unui invitat surpriză pe scenă.

„Scena este impresionantă iar marea de oameni care mă așteaptă de atâta timp este incredibilă. Înainte să vin aici, am vorbit cu foarte mulți artiști din jurul meu și toți îmi spuneau același lucru: UNTOLD e festivalul la care trebuie să fii pe mainstage în fiecare an. Așa că miam dorit foarte mult să ajung aici și mă bucur enorm că sunt aici.”, a declarat Kygo.

Pentru Jason Derulo energia și magia prezentă la festivalul UNTOLD reprezintă o nebunie:

„Publicul din România înseamnă pentru mine o nebunie frumoasă și ne potrivim aici foarte bine, pentru că și eu am în mine o parte din nebunia lor. Sunt primit cu atât de multă căldura de fiecare dată când ajung aici. Am simțit și în aceasta seară energia lor pozitivă și pentru mine a fost incredibil că au cântat alături de mine, vers cu vers”, a declarat la finalul show-ului, Jason Derulo.

Ziua I

Artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat impresionați de scena principală a festivalului UNTOLD dar și de numărul mare de participanți.

Cei mai așteptați artiști au fost cei de la The Chainsmokers, care au ajuns pentru prima dată în România, pe scena principală UNTOLD.

În timpul concertului, membrii trupei au îmbrăcat tricoul echipei naționale de fotbal a României.

„Suntem pentru prima dată în România dar foarte mulți artiști din jurul nostru vorbesc un an întreg despre acest festival și abia am așteptat să ajungem aici. După ce am fost anunțați în line-up-ul festivalului am primit zeci de mii de mesaje de la fanii noștri de aici. Nu ne-a venit să credem cât suntem de așteptați aici și îi asigurăm că vom reveni cât de curând. ”, au declarat membrii trupei THE CHAINSMOKERS.

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au mai urcat în prima seară Mahmut Orhan, The Asteroids Galaxy Tour, Parov Stelar, Oliver Heldens, Diplo, Afrojack și Will Sparks.

„Publicul de aici nu se poate compara cu nici un alt public din lume. De fiecare dată când ajungem aici simțim căldura cu care ne primesc și energia lor pozitivă. E o plăcere să ne reîntoarcem pe scena festivalului UNTOLD”, au declarat cei de la Parov Stelar

Organizatorii anunță că povestea continua și în 2019: „Ne vedem la ediția aniversară de cinci ani, UNTOLD 2019”, a declarat Ioana Chifor, PR Manager Untold Festival.

