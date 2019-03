Finalişti la „şcolare”!

Este vorba despre: Robert Vlaj (73 Kg) şi Andrei Ţole (90 Kg) – ambii locul 1; Darius Giurgiu (81 Kg) şi Răzvan Bobiş (plus 90 Kg) – ambii locul 2; Alexandru Perek (50 Kg) şi Gabriel Baliţa (plus 90 Kg) – ambii locul 3.

… şi „naţionale”

Tot la Deva, la „zona” CN de juniori, elevii pregătiţi de Mihai Telechi, Iosif Takacs, Alin Moţ şi Daniel Voina au reuşit patru calificări la finala naţională de juniori (29-31 martie, Satu Mare), după cum urmează: Amalia Kuba (44 Kg), loc 2 – categoria Under 14; Patric Nădăban (60 Kg), loc 1; Luca Hanciuţa (plus 81 Kg), loc 2 şi Răzvan Bobiş (plus 81 Kg), loc 3 – toţi la Under 16.