Linie dreaptă pentru drumurile de pe frontieră

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, vicepreşedintele aceleiaşi instituţii, Sergiu Bîlcea, alături de primarul Curticiului, Bogdan Ban, şi primarul din Zerind, Alexandru Şimandi, au organizat o conferinţă pentru a anunţa faptul că s-a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte modernizarea drumurilor judeţene din zona de frontieră. În cadrul programului transfrontalier RO-HU, judeţul Arad a prins peste 14 milioane de euro pentru implementarea unor proiecte în parteneriat cu Ungaria. „Aradul a găzduit lucrările comitetului de monitorizare pentru programul transfrontalier. În cadrul discuţiilor, s-a dezbătut lista proiectelor pentru care va fi cerută finanţare europeană. Proiectul strategic al judeţului Arad reprezintă modernizarea drumurilor judeţene din zona frontierei, iar pentru aceste lucrări vom avea la dispoziţie suma de 12 milioane de euro. În plus, Consiliul Judeţean a mai prins un proiect finanţat din fonduri transfrontaliere, proiect care se referă la modernizarea secţiei de Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Arad, valoarea fiind de un milion de euro”, a anunţat Iustin Cionca.

Acesta a spus că, tot în cadrul acestei întâlniri, s-a decis relocarea unor sume de bani de pe axe de finanţare care au rămas cu fonduri necheltuite. „Vorbim despre două proiecte, unul al ISU Arad, unul al comunei Zerind, care vor primi finanţare”, a mai spus preşedintele CJA.

Şi drumurile vizate

Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, a declarat că „proiectul nostru de a uni Nădlacul de Vărşand prin drumuri judeţene modernizate prinde contur. În prezent, se lucrează la modernizarea drumului Nădlac-Pereg, lung de aproape şase kilometri, drumul Pecica-Turnu este în faza de licitaţie, pe Dorobanţi-Macea se lucrează, iar Curtici-Macea-Sânmartin, centura Curticiului, Sânmartin-Socodor, Socodor-Nădab, Grăniceri-Pilu, Şofronea-Zimand Cuz sunt în diverse faze. Practic, în perioada viitoare, vom demara modernizări de drumuri care vor costa 117 milioane de lei, 92 de milioane fiind fonduri europene nerambursabile”.

Despre fondurile europene transfrontaliere au vorbit şi cei doi primari prezenţi la conferinţa de presă. „Realizarea unei centuri în Curtici este cea mai mare investiţie realizată în ultimii 30 de ani. Ne bucurăm că am găsit deschidere la Consiliul Judeţean, care ne-a luat parteneri în programul transfrontalier. În cel mult o lună de zile, vrem să obţinem toate avizele, după care vom aştepta semnarea contractului de finanţare şi organizarea licitaţiei”, a spus Bogdan Ban, primarul din Curtici. Celălalt primar prezent, Alexandru Şimandi, a anunţat că „am prins un proiect în cadrul căruia comuna Zerind va primi 260.000 de euro. Este vorba despre achiziţia unei autospeciale de pompieri, cu bazin de 1.500 de litri, care să poată interveni şi pe teren accidentat. Prin acest proiect, vrem să rezolvăm problema incendiilor de mirişte. În plus, în cadrul proiectului se va cumpăra şi echipament de protecţie pentru pompieri, dar şi un autoturism de teren”.

Urmează contractele

La finalul conferinţei de presă, preşedintele Iustin Cionca a anunţat că, cel mai probabil, contractele de finanţare vor fi semnate în aproximativ două luni de zile, după care se va putea da drumul la licitaţii pentru execuţia lucrărilor.