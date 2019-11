FITCA, „un miracol” la ediția a 25-a

S-a întâmplat în cadrul unei conferințe de presă la care au luat parte Bogdan Costea, actualul manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Ovidiu Cornea, cel care a fost director al instituției timp de 10 ani, fondator al festivalului și director al acestuia timp de 14 ani, dar și Maria Zărnescu, selecționer al festivalului pentru al cincilea an consecutiv.

Ovidiu Cornea, cel care a fost timp de 10 ani director al teatrului arădean și 14 al festivalului, spune: „Avem o boală genetică de a nu fi statornici, de a nu crea tradiție. Iar faptul că acest festival a trecut peste bariera timpului este un adevărat miracol”.

Totodată fondator al festivalului, alături de regizorul Alexa Visarion, Ovidiu Cornea a declarat că „Aradul după revoluție era un oraș mai nepăsător la evenimentele artistice. Oamenii căutau încă teroriști și diversiuni pe străzi. Ne-am gândit să facem și noi o fel de diversiune, dar la teatru, să aducem lumea la teatru cu un eveniment special. Am ajuns la concluzia că valorificarea artei clasice ar fi benefică iubitorilor de teatru din Arad și așa s-a născut acest proiect, cu mari spaime atât din partea regizorului Alexa Visarion, cât și din partea mea, pentru că trebuia să asigur logistica şi organizarea unui asemenea festival”. Fostul director a ținut să precizeze și că „fiecare ediție a fost o luptă cu o inerție culturală a unui oraș care nu are o aplecare deosebită pentru actul de cultură cu greutate”, adăugând că la fiecare ediție, una dintre cele mai mari probleme a fost finanțarea evenimentului de către autoritățile locale.

Selecția…selecției

Maria Zărnescu, selecționer al FITCA de cinci ediții, a declarat că „în fiecare an, propunerile de spectacole sunt numeroase, iar ceea ce vede publicul este selecția selecției, sunt spectacolele pe care am reușit să le aducem aici. Faptul că acest festival a ajuns la a 25-a ediţie dovedește că ne putem îndrepta către momentul în care numărul anilor va fi mult mai mare. Anul acesta vom avea spectacole pe texte care au supraviețuit timpului, texte pe care astăzi nu le găsim deloc prăfuite, ci adaptate la contemporan. Mă gândesc acum doar la Steaua fără nume, un text scris de Mihail Sebastian în perioada interbelică, dar care va veni la Arad ca un spectacol nonverbal produs de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț”.

Premieră arădeană

Bogdan Costea, managerul Teatrului Clasic, a vorbit despre „Scufița Verde”, spectacol arădean ce va avea premiera la începutul festivalului, pe 9 noiembrie, de la ora 19, în Sala Mare. Acesta a declarat despre spectacol că este „Mai mult decât îndrăzneț, care a provocat echipa implicată în producție. Ne aşteptam să fie un spectacol cu viață lungă, pentru că noi deja suntem încântați de ceea ce a ieșit și suntem convinși că și publicul va fi cel puțin la fel de încântat”. Managerul a menționat și spectacolul invitat al teatrelor din Niș și Krușevaț, Serbia, „Cum vă place”, în condițiile în care pentru anul viitor Teatrul Clasic are programată o colaborare cel puțin interesantă, cu teatre din Serbia, Bulgaria și Macedonia.

Nume mari, pe scenă

Vedete ale acestei ediții de festival sunt Florin Piersic Junior, care aduce la Teatrul Clasic spectacolul „Legături primejdioase” (10 noiembrie, ora 19, Sala Mare), George Mihăiță, care vine cu one-man showul „Mihăiță. Reconstituirea unei vieți” (13 noiembrie, ora 18, Sala Studio), Mihai Bendeac, ce sosește la Arad cu „Nunta lui Krecinski” (15 noiembrie, ora 19, Sala Mare) și Marcel Iureș, care va juca la Arad în spectacolul „Moș Nichifor” (17 noiembrie, ora 19, Sala Mare).

Modificări în programul FITCA

Teatrul Clasic anunță mici modificări în programul ediției 25 a Festivalului Internațional de Teatru Clasic de la Arad.