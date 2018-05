Flavius Beniamin Moţ (PSD) : „Deznodământ fericit cu gust amar la Gurahonţ”

„La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut deputatul Florin Tripa afirma într-o declarație de presă: „extinderea magistralei de gaz pe Valea Crișului și Valea Mureșului reprezintă o nevoie acută în județul Arad. Aici, oamenii se incălzesc cu lemne, neexistând alternativă”

Au urmat o serie de întâlniri pe această temă, la care au luat parte prefectul județului Arad, doamna Florentina Horgea, reprezentanți ai Transgaz, parlamentarii PSD ai județului Arad și primarii comunelor și orașelor de pe Valea Crișului și de pe Valea Mureșului pe această temă. Menționez că la niciuna din aceste întâlniri nu a participat primarul comunei Gurahont și nici vreo persoană delegată de acesta. La ultimele 2 reuniuni am participat şi eu, în calitate de cetățean al comunei Gurahont și de consilier local, întrucât nu doream excluderea comunei din rândul primăriilor beneficiare ale acestui proiect. Sigur că există argumente solide, de la ridicarea potențialului economic al comunei Gurahont în ideea atragerii de noi investitori și crearea de noi locuri de muncă, până la un confort sporit pentru cetăţeni. Primarul comunei Gurahonţ a fost contactat telefonic pentru a se prezenta la aceste întâlniri însă a refuzat, ba mai mult în data de 13.05.2018 la o adunare cetățenească cu locuitorii satului Honţisor(comuna Gurahonţ) s-a declarat împotriva racordării la gaz a comunei pe motiv că e la fel de scump precum lemnele. Cunoscând toate acestea am luat decizia împreună cu colegii consilieri ai PSD Gurahonţ să inițiem proiectul privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Extindere magistrală gaz- Valea Crișului Alb”. În data de 14 mai am depus la registratura Primăriei documentația aferentă acestui proiect și am avut iniţiativa convocării unei ședințe extraordinare pentru data de 18 mai. O zi mai târziu, primarul comunei Gurahont depune același proiect și convoacă o ședință de îndată pentru ziua următoare, adică 16 mai. Ne bucurăm că în ceasul al 12-lea v-ați trezit doamnă primar, însă modul în care ați făcut-o arată că sunteți în stare de lucruri pe care doar le bănuiam până acum” precizează consilierul local PSD Gurahonţ, Flavius Beniamin Moţ.