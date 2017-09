Florin Farcaşiu: „Dacă eşti primarul unei comune cu mai multe sate, trebuie să gândeşti unitar”

„Consilierul Sulincean spune că nu este normal să ne preocupe un drum dinafara localităţii, ci doar asfaltările şi reabilitările străzilor. Domnia sa gândeşte ca un om care şi-ar dori să ajungă primar într-o comună fără niciun sat aparţinător, astfel încât să transforme în capital electoral fiecare stradă asfaltată. Numai că, dacă eşti primarul unei comune cu mai multe sate, trebuie să gândeşti unitar, să asiguri în primul rând infrastructura, legătura între toate satele componente. În toate mandatele mele m-a preocupat acest lucru, pentru că dacă nu există căi de comunicaţie adecvate nu ai nici perspective de dezvoltare. Nu este adevărat că în comuna Târnova străzile sunt asfaltate într-un număr foarte mic, oamenii comunei sunt obiectivi, ştiu că drumurile dintre sate sunt pentru ei mult mai importante decât asfaltarea tuturor străzilor, iar dovada că au înţeles acest adevăr este faptul că m-au votat în atâtea rânduri”, declară Florin Farcaşiu. Edilul este de părere că Marius Sulincean nu face decât să încerce o „palidă” justificare a atitudinii consilierilor PSD, care au votat împotriva preluării drumului. „Dl Sulincean spune că nu poţi obţine finanţare pentru un drum pe care nu-l administrezi în totalitate şi se miră că eu nu ştiu asta. Domnia sa nu se miră, se preface doar că se miră, pentru că, sunt convins, ştie că nu are dreptate, că argumentul este pueril şi fals. Am cerut trecerea drumului în administrare tocmai pentru a putea obţine finanţare, aşa cum am obţinut, pe PNDL, pentru drumul Agrişu Mare- Tîrnova. Finanţarea a fost primită în decembrie 2016, iar în mai 2017 a fost gata. În fapt, ca şi consilier PSD, este obligat să respecte comanda primită de la partid, să încerce să justifice atitudinea de Gică contra a PSD în Consiliul judeţean. O sarcină ingrată, pe care, bănuiesc eu, nici măcar nu ştie că şi-o îndeplineşte, decât după ce a fost gata îndeplinită prin grija partidului”, concluzionează Florin Farcaşiu.