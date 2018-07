Florin Tripa: „Cionca are zero rezultate”

„Marinel Cionca a reușit să convingă pe toată lumea, în cei doi ani de mandat, că e cel mai slab președinte din istoria Consiliului Județean Arad. Starea drumurilor județene este oglinda perfectă a administrației liberale conduse de Marinel Cionca, cel care a avut la dispoziție în această perioadă sute de milioane de lei, din fonduri europene și guvernamentale, pe care nu a fost în stare să le cheltuie. A trecut mai bine de un an de când s-a aprobat finanțarea, din partea Ministerului Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru drumurile Bârsa-Moneasa-limită judeţ Bihor, pentru Sânmartin-Olari-Caporal Alexa, respectiv Nădab-Seleuş. Nici la această oră, pe cele trei drumuri nu se lucrează, asta ca să nu spunem că nici măcar nu s-au lansat licitațiile. Aceeași situație e și în cazul drumurilor finanțate prin Programul Operațional Regional, coordonat tot de Ministerul Dezvoltării, unde s-au semnat de mai bine de un an contractele de finanțare pentru drumurile Arad-Șiria-Pâncota, Pâncota-Buteni și Sânpetru German-limită județ Timiș. Nici în acest caz, conducerea Consiliului Județean Arad nu a fost în stare, în mai bine de un an, să dea drumul la licitații. Despre lucrări nici nu poate fi vorba. În acest ritm, Marinel Cionca va ajunge la final de mandat cu zero kilometri executați din aceste proiecte finanțate cu fonduri guvernamentale sau europene. Arădenii care-și rup zilnic mașinile pe drumurile administrate de Cionca vor trebui să se mulțumească până în 2020 cu lecțiile pe care le predau la hartă, de câte ori au ocazia, reprezentanții PNL Arad”, declară deputatul PSD Florin Tripa.