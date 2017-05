Florin Tripa: Demersurile parlamentarilor PSD de Arad, de finanţare a drumurilor judeţene, au fost încununate de succes

„Vorbim despre peste 60 km de drumuri judeţene, iar principalii beneficiari ai investiţiei sunt bineînţeles cetăţenii judeţului, Guvernul României tratând în mod prioritar siguranţa în trafic şi reducerea timpului de deplasare dintr-o localitate în alta. Alături de colegii mei, parlamentarii PSD de Arad, am făcut o serie de interpelări pe canalele oficiale, pentru susţinerea finanţării acestui proiect şi a altor investiţii în infrastructură pentru judeţul nostru. În acest moment, viceprim-ministrul României, doamna Sevil Shhaideh, a semnat pentru alocarea a peste 140 milioane lei prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), pentru refacerea infrastructurii rutiere din judeţul Arad.

Personal, pe data de 9 mai, am susţinut o declarație politică în plenul Camerei Deputaților, în care am prezentat starea jalnică a drumurilor din judeţul Arad. Totodată, am solicitat Guvernului României să aloce fonduri, prin PNDL, pentru ca aceste drumuri să poată fi reabilitate, având în vedere faptul că în acest an, CJA a repartizat mai mulți bani pentru sărbători câmpenești, decât pentru drumuri. Noi, PSD, ne-am propus, potrivit programului de guvernare, să redăm demnitatea cetățeanului. Acest lucru înseamnă drumuri civilizate, o călătorie liniștită pentru arădenii și toți românii care doresc să viziteze locurile frumoase din județul nostru. Spuneam atunci şi susţin în continuare faptul că un nivel de trai civilizat nu are şi nu trebuie să aibă culoare politică”, a mai declarat Florin Tripa.