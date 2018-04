Florin Tripa: „Din cei 300 de kilometri de drum promiși de PNL Arad, am mai rămas cu 14 kilometri“

„Conducerea liberală a CJA a promis că în 2018 vor fi reabilitați 300 de kilometri de drumuri județene. Din păcate, suntem în luna aprilie și nu se lucrează pe aceste drumuri, în schimb avem săptămână de săptămână comunicate cu tentă electorală din partea PNL Arad, în care ni se dau asigurări că totul va fi bine. Din cei 300 de kilometri, Marinel Cionca a reușit în patru luni să asfalteze ZERO kilometri, abia acum semnând primele contracte pentru 14 kilometri, adică sub 5 la sută din cât a promis. Asta arată cât de performantă este administrația județeană condusă de PNL.

De aproape un an de zile, CJA are la dispoziție finanțări prin programe coordonate de Ministerul Dezvoltării, fie prin POR, fie prin PNDL, dar vedem că nu este în stare să dea drumul la lucrări. Prin POR sunt alocate 140 de milioane de lei pentru Arad – Pâncota – Buteni, dar de mai bine de un an nu s-a făcut nici proiectarea. Același lucru e valabil în cazul drumului Sânpetru German – limită Timiș, finanțat tot prin POR, pentru care abia s-a semnat contractul de proiectare.

Nici proiectele finanțate prin PNDL nu sunt mai avansate. Avem trei drumuri din județ care beneficiază de 156 de milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării, este vorba de Bârsa – Moneasa – limită județul Bihor, Sânmartin – Olari – Caporal Alexa și Nădab-Seleuș, pe care încă nu se lucrează.

Așadar, sunt proiecte în valoare de 300 de milioane de lei, care din motive greu de explicat nu sunt puse în practică, iar Consiliul Județean Arad se laudă cu 14 kilometri de drumuri, pe care-i va moderniza la prețuri cel puțin suspecte, ca să nu spunem altfel. Probabil, dacă în ultimul an Marinel Cionca și trupa sa de politruci lăsau gargara electorală deoparte și se ocupau de administrație, astăzi arădenii n-ar mai fi nevoiți să iasă în stradă, să protesteze față de situația drumurilor județene, o situație inexplicabilă, când CJA are la dispoziție o asemenea sumă, prin programe gestionate de Guvernul României“, spune deputatul PSD Florin Tripa.