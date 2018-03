Florin Tripa: „Până și liberalii s-au săturat de minciunile lui Marinel Cionca“

„Minciunile lui Marinel Cionca nu mai sunt înghițite nici de membrii PNL, care își dau seama că acest personaj va duce județul Arad la faliment. Starea în care se află drumurile județene, într-unul dintre județele cu cea mai mare creștere economică din țară, într-un județ cu exporturi de 3 miliarde de euro, într-un județ cu șomaj foarte scăzut, cu investiții private de miliarde de euro, nu poate fi generată de altceva decât de incompetența lui Marinel Cionca și a trepădușilor din jurul său, care încearcă prin tot felul de analize de doi bani să-i mintă pe arădeni că altcineva ar trebui să se ocupe de aceste drumuri.

Până și primarii PNL îi cer lui Cionca să nu mai mintă, să nu mai dea vina pe Guvernul PSD pentru starea drumurilor județene, să nu mai trateze arădenii cu dispreț, să nu mai spună că nu sunt bani, când aruncă milioane de lei pe tot felul de studii, de care nu se va alege nimic.

Marinel Cionca încearcă în permanență să dea vina pe PSD, mințind că guvernul a furat 45 de milioane de euro în acest an de la județul Arad. Dacă lucrurile stau așa, domnule Marinel Cionca, cine a furat de la arădeni, anul trecut, cele 45 de milioane de euro pe care le-ați avut în plus, atâta timp cât nu ați reabilitat niciun drum în 2017 ? Unde sunt acei bani, cum i-ați sifonat, ce firme au furat banii respectivi ? PNL Arad conduce din 2000 județul nostru, fie sub sigla PNL, fie sub cea a PDL, iar dumneavoastră veniți cu un tupeu de baron portocaliu, îmbogățit peste noapte, să ne spuneți că drumurile arată ca după război din cauză că în acest an s-au tăiat banii ? Dar în 2017, 2016, 2015, 2010, 2008, 2004 de ce nu ați reparat aceste drumuri ?

Aveau dreptate colegii dumneavoastră când spuneau că ne luați la mișto, cu aroganța caracteristică unui pedelist care a tăiat salariile și pensiile românilor și care acum își bate joc de zeci de mii de arădeni care circulă pe aceste drumuri. Ar trebui să vă dați demisia, pentru incompetență, domnule Cionca“, declară deputatul PSD Arad Florin Tripa.