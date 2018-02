Florin Tripa: „PNL disprețuiește sutele de mii de arădeni care circulă pe drumurile județene“

„În ultimii doi ani, reprezentanții PSD Arad au militat în permanență pentru reabilitarea drumurilor județene, fie că vorbim de consilieri locali, județeni sau de parlamentari. De când suntem la guvernare, ne-am zbătut ca Aradul să primească fonduri substanțiale pentru reabilitarea drumurilor și am reușit să aducem finanțări pentru mai multe proiecte, prin programe coordonate de Ministerul Dezvoltării. Așa cum am mai arătat și cu alte ocazii, trei drumuri județene de maximă importanță sunt finanțate prin PNDL, program guvernamental. Este vorba de drumurile Nădab – Seleuș Sânmartin – Caporal Alexa și Bârsa – Moneasa – limită Bihor. Alte două drumuri importante, Arad – Șiria – Buteni și Sânpetru German – limită Timiș sunt finanțate prin Programul Operațional Regional, gestionat tot de către Ministerul Dezvoltării.

Din păcate, Guvernul României nu poate face întreaga muncă a administrației locale, iar nici fondurile europene avute la dispoziție nu acoperă necesarul de reabilitări de drumuri în județul Arad. Astfel că e nevoie și de un efort al administrației locale, pentru ca drumurile județene să arate cât de cât decent. Tocmai de aceea, din excedentul pe care Consiliul Județean Arad îl are la dispoziție, am propus să fie finanțată reabilitarea mai multor drumuri județene, care necesită intervenții rapide. Ca să dau doar câteva exemple, cu acești bani s-ar putea reabilita drumurile Semlac – Șeitin – Nădlac, Beliu – Archiș, Beliu – Hășmaș, Apateu – Mișca, Nădlac – Peregu Mare, Fântânele – Lipova, Târnova – Tauț etc.

Din păcate, disprețul pe care reprezentanții PNL îl au față de sutele de mii de arădeni care circulă pe aceste drumuri și-a făcut și acum simțit prezența, iar majoritatea din CJA s-a împotrivit propunerii noastre. Probabil, PNL Arad speră să câștige mai multe voturi dând vina pe PSD pentru felul în care arată drumurile județene, astfel încât preferă să nu-și facă datoria față de cetățeni și să lase aceste drumuri în paragină, în timp ce banii pentru investiții sunt ținuți la pușculiță“, declară deputatul PSD Arad Florin Tripa.