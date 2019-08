Focar de infecţie şi invazie de şobolani, la Lipova

Situaţie alarmantă în Lipova. Fosta unitate militară din oraş a fost transformată la propriu într-o groapă de gunoi, iar localnicii care au case în apropiere nici nu mai pot respira de câteva săptămâni. În plus, sunt invadaţi de şoareci, şobolani şi câini vagabonzi, iar focarul de infecţie ar putea provoca îmbolnăviri.

„Ţi se usucă nările de la miros”

Primăria Lipova estimează că aproximativ 500 de tone de deşeuri au fost depozitate deja în curtea fostei baze militare. Gunoiul este colectat de la populaţie chiar de administraţia locală, după ce firma de salubritate şi-a pierdut licenţa. Localnicii nu sunt însă preocupaţi de problemele de ordin juridic, ci vor să poată trăi din nou în curăţenie şi confort, ceea ce nu se mai întâmplă de câteva luni. Oamenii spun că nu mai pot să îşi deschidă ferestrele la locuinţe din cauza mirosurilor provenite de la rampa de gunoi improvizată şi se tem să îşi mai lase copiii afară din cauza câinilor şi a şobolanilor. „Suntem expuşi nu doar la un disconfort creat de mirosuri, dar şi la pericolul apariţiei unor boli. Aici este focar de infecţie”, spune o localnică. „Ţi se usucă nările când tragi mirosul ăsta. Muştele ne mănâncă de vii, şobolanii ne intră în case, câinii ne fugăresc pe stradă. Cine răspunde dacă ne îmbolnăvim aici? Eu am astm, abia mai respir”, spune o altă localnică.

„A fost singura soluţie”

Primarul din Lipova, Mircea Iosif Jichici, ne-a declarat că s-a ajuns în această situaţie pentru că firma de salubritate nu şi-a respectat angajamentele: „Firma care ridica deşeurile menajere a acumulat datorii la firma care gestionează rampa de gunoi autorizată, iar aceasta din urmă nu a mai permis depozitarea deşeurilor. Ulterior, firma de salubritate a pierdut şi licenţa, iar forţaţi de împrejurări, am preluat noi, administraţia locală, activitatea până la stabilirea unui alt operator. Pentru că nu avem bani la buget să ducem gunoiul la rampa autorizată de la Bârzava, unde suntem taxaţi cu 46 de euro plus TVA pe tonă, am improvizat un depozit de deşeuri în fosta bază militară. E singurul loc în care există o rampă betonată, astfel încât să nu avem scurgeri poluante în sol. Din păcate, s-au adunat deja sute de tone de deşeuri, iar asta le produce disconfort locuitorilor”.

Promite că mută gunoiul

Primarul spune că va face eforturi să rezolve situaţia în scurt timp. Conform edilului, la rectificarea bugetară operată de Guvern au fost prevăzute sume pentru Lipova, cu destinaţia plăţii prestaţiilor sociale. „Nu ştim încă ce sume ni s-au alocat, urmează să fim informaţi, dar ajutorul pentru plata prestaţiilor sociale ne va permite să degrevăm bugetul local la acest capitol, iar cu banii noştri să gestionăm situaţia deşeurilor. Vom începe să transportăm la rampa autorizată”, a spus primarul.

DSP ameninţă

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică au efectuat un control la Lipova în cursul zilei de luni. Nu au aplicat nicio sancţiune Primăriei, dar au anunţat că o vor face dacă nu se iau măsuri urgente. Astfel, DSP a interzis Primăriei să mai depoziteze deşeurile în acel spaţiu şi a impus ca cele depozitate deja să fie mutate în depozitul conform de la Bârzava, iar perimetrul să fie curăţat şi dezinfectat. În această situaţie, este de aşteptat ca în oraş să apară o nouă criză a gunoaielor neridicate de la populaţie, pentru că Primăria are nevoie de timp să aloce resursele financiare pentru a duce deşeurile la Bârzava, unde trebuie să plătească pentru depozitarea acestora.