Fonduri de la Ambasada SUA pentru patrimoniul României

BUCUREȘTI. Până pe 2 decembrie, ONG-urile și autoritățile publice pot accesa finanțări din Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale, pus la dispoziție de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România. Fondul sprijină conservarea, an de an, a clădirilor istorice și siturilor arheologice, obiectelor și colecțiilor culturale/de patrimoniu, obiectelor arheologice și etnografice, picturilor, sculpturilor, manuscriselor, muzicii tradiționale, meșteșugurilor etc.

Pentru anul 2020, Ambasada pune la dispoziție două tipuri de finanțări: proiecte în valoare de 10 mii până la 200 de mii de dolari, respectiv proiecte de mare anvergură, ce vor costa între 200 de mii și 797 de mii de dolari. „Dacă doriți să participați, vă rugăm să vă adresați în scris la adresa de e-mail alexandrescui@state.gov pentru a primi, în detaliu, condițiile de participare, dar și seria de formulare necesare”, spun cei de la Ambasada SUA în România.

Conform acestora, nu vor fi acceptate proiecte din partea persoanelor particulare sau a societăților comerciale și nici restaurarea de imobile aflate în proprietate privată, chiar dacă se află în administrație publică, ori de imobile aflate în proprietate privată chiar dacă există posibile planuri ca pe viitor acestea să devină proprietatea unui ONG sau a statului.