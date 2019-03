Formația punk britanică Sex Pistols va fi subiectul unui film biografic

Decizia de a realiza un film despre ascensiunea și decăderea controversatei formații britanice a venit ca urmare a succesului înregistrat de pelicula “Bohemian Rhapsody”, care spune povestea unei alte legendare trupe britanice, Queen.

Realizatoarea de filme britanică Ayesha Plunkett a spus că atât ea, cât și reprezentații companiei de producție Starlight Films s-au declarat impresionați de profitul înregistrat de această peliculă în box office și și-au dat seama că publicul își dorește să vizioneze pelicule biografice.

Deși nu au început încă filmările, producătorii au afirmat că urmează să înceapă procesul de găsire al distribuției. Aceștia au afirmat că au o listă cu actori pe care i-ar vedea în rolul fostului manager al trupei, Malcom McLaren, și în cel al creatoarei de modă Vivienne Westwood.

Sex Pistols a fost o trupă punk britanică înființată în Londra în anul 1975 și desființată în 1978. Componența inițială a trupei îi includea pe vocalistul Johnny Rotten (pe numele adevărat John Lydon), chitaristul Steve Jones, basistul Glen Matlock și bateristul Paul Cook. Aceasta a ajuns un nume în industria muzicală britanică cu ajutorul lui Malcom McLaren, managerul lor și fost proprietar de magazin de îmbrăcăminte împreună de creatoarea de modă Vivienne Westwood. Grupul a ajuns să aibă o reputație controversată după prestațiile live și interviurile pline de obscenități, dar și pentru relațiile turbulente dintre membri și fostul manager al trupei.

Sex Pistols a lansat un singur album de studio, “Nevermind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols”, în 1977. Materialul discografic a ajuns să exercite o mare influență asupra genurilor punk și rock alternativ și să fie considerat unul dintre cele mai influente discuri din istoria muzicii, fiind inclus pe numeroase liste de profil realizate de publicații precum Rolling Stone, New Musical Express (NME) și Time.

Sursa: Mediafax