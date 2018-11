Fost judoka arădean, condamnat pentru trafic de droguri

ARAD. În vara acestui an, doi tineri au fost reținuți, apoi au fost arestați preventiv, ulterior fiind plasați în arest la domiciliu după ce au vândut unor anchetatori sub acoperire droguri în valoare de 9.000 de lei. Vorbim de cannabis, pastile Ecstasy și cocaină. Cei doi tineri au fost condamnați la câte 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, respectiv 2 ani și 8 luni. Pe lângă aceste pedepse, Tribunalul Arad le-a impus celor doi să frecventeze un program de reintegrare socială. Unul dintre ei este un fost practicant al sportului judo, în trecut fiind medaliat la Campionatul Național de cadeți.

În hotărârea de condamnare, instanța a admis cererea de schimbare a încadrării juridice în ceea ce-l privește pe fostul judoka, achitându-l ulterior de o altă infracțiune de care a fost acuzat.

În soluția Tribunalului Arad postată pe portalul portaljust.ro se arată: „Admite cererea privind schimbarea încadrării juridice în privinţa inculpatului Copil Harley din infracţiunea de trafic de droguri de risc şi mare risc (4 acte materiale) şi din infracţiunea de deţinere, fără drept, pentru consum propriu de droguri de risc şi mare risc, în infracţiunea de trafic de droguri de risc şi mare risc (5 acte materiale) şi în infracţiunea de deţinere, fără drept, pentru consum propriu de droguri de risc şi mare risc (2 acte materiale). Achită pe inculpat de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de introducere în ţară, fără drept, de droguri de mare risc. Condamnă pe inculpatul la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc, în formă continuată (5 acte materiale). Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, pentru consum propriu de droguri de risc şi mare risc, în formă continuată (2 acte materiale). Contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea respectiv aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 10 zile, urmând să-i aplice inculpatului pedeapsa de 2 ani, 6 luni şi 10 zile. Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani”.

Instanța a atras inculpatului atenția că, pe durata termenului de supraveghere, trebuie să respecte măsurile de supraveghere precum să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Program de reintegrare

„Impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, fiecare inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, pe o durată de 60 de zile”, se mai arată în hotărârea instanței. Aceasta i-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară rezultantă, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Totodată, ca pedeapsă accesorie inculpatului i-a fost interzis dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată.

4 ani de supraveghere

Cel de-al doilea inculpat, Popa Christopher Roland a fost condamnat „la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc, în formă continuată (11 acte materiale). Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, pentru consum propriu de droguri de risc şi mare risc. Contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea respectiv aceea de 2 ani şi 8 luni închisoare la care adaugă un spor de 10 zile, urmând să-i aplice inculpatului pedeapsa de 2 ani, 8 luni şi 10 zile. Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani”.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte aceleași măsuri ca în cazul inculpatului C.H., să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Arad sau în cadrul unei alte unităţi stabilite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad, pe o durată de 60 de zile, în cazul acestuia fiind aplicate de asemenea pedepse complementare și accesorii.

Încetarea arestului la domiciliu

De asemenea, Tribunalul Arad a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 12.06.2018, durata arestului preventiv şi a cea a arestului la domiciliu din data de 13.06.2018 – la zi, în ceea ce-i privește pe ambii inculpați. Instanța a decis încetarea de drept a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpaţi. Hotărârea Tribunalului Arad nu este definitivă, ea putând fi atacată cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Drogurile- distruse, banii-luați

Cantitățile de droguri confiscate de autorități de la cei doi – pastile Ecstasy, cocaină și cannabis – vor fi distruse. Instanța a mai dispus „confiscarea specială a sumelor de bani obţinute de către inculpaţi din vânzarea drogurilor către colaboratorii sub acoperire, după cum urmează: 3.350 de lei – de la inculpatul Popa Christopher Roland; 5.650 de lei – de la inculpatul Copil Harley.