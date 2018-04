Foştii PLR-işti, dezamăgiţi de Tăriceanu, demisionează

Sub „bagheta” fostului primar al comunei Gurahonţ, Gheorghe Florea, membru marcant al PNL Arad înainte de fuziunea cu PDL, foşti vicepreşedinţi ALDE Arad, coordonatori de zonă, precum şi foştii lideri ai organizaţiilor de pensionari şi femei, plus fostul secretar general, Florian Racoviţă, s-au lansat în acuze grave la adresa preşedintelui partidului, Călin Popescu Tăriceanu. Acesta a fost făcut responsabil de „distrugerea” ALDE Arad, prin măsuri dictate „cu pumnul în masă”, cum ar fi numirea unor preşedinţi interimari fără consultarea membrilor partidului. Cel mai atacat dintre aceştia a fost Mihai Calimente, care, spun contestatarii, a dus de râpă organizaţia. Astfel, spune Florian Racoviţă, după fuziunea PLR cu PC şi formarea ALDE, s-a ajuns la 54 de organizaţii constituite în timp record, iar acum, ca urmare a acţiunilor lui Tăriceanu au mai rămas funcţionale doar şase. Chiar dacă acuzele au curs gârlă, trebuie precizat că actualului preşedinte interimar, Eusebiu Pistru, nu i s-a putut imputa situaţia actuală, singura „vină” a deputatului fiind aceea că a fost membru de vază al PDL, iar membrii ALDE, dacă ar fi fost întrebaţi, nu l-ar fi acceptat sub nicio formă. Cel puţin, aşa spun ei.

Demisiile

Pe scurt, cei prezenţi, afirmând că vorbesc în numele mai multor organizaţii şi a sute de foşti membri PLR, au anunţat că demisionează din partid, pentru că acesta nu mai este un partid liberal, ci a devenit „filiala mică a PDL”, condusă, de fapt, de către Gheorghe Falcă. Drept dovadă, spunea unul dintre nemulţumiţi, cînd au venit Tăriceanu şi Chiţoiu, aceştia şi liderii ALDE Arad „s-au bătut pe burtă cu Falcă. Întrebaţi dacă vor migra spre alt partid, vorbitorii au declarat că, deocamdată, nu vor merge la niciunul, iar dacă o vor face cândva, în niciun caz ei, ca liberali convinşi, nu se vor înrola într-un partid de stânga. Cât despre ALDE, spune Gheorghe Florea, „un partid care depinde doar de un lider nu are niciun viitor”. În concluzie, dincolo de afirmaţiile celor prezenţi privind plecarea mai multor membri sau chiar filiale din judeţ, ceea ce putem consemna de la conferinţa de presă este că 11 foşti lideri ai ALDE Arad au anunţat că părăsesc partidul.