Fostul jandarm care și-a omorât fratele geamăn, trecut în rezervă după ce a făcut de râs Jandarmeria Arad în emisiune la OTV

Bineînțeles, acuzele erau nefondate. În momentul apariției în emisiunea televizată, fostul jandarm era pus la dispoziția inspectoratului, așa cum precizează telefonic purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, după ce fusese condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de către o instanță din Timișoara, pentru că ar fi bătut o persoană.

În emisiune, fostul angajat al Jandarmeriei Arad a susținut că „au încercat să mă terorizeze în unitatea aia”. Cert este că, urmare a apariției lui la postul OTV, în care lansase acele acuze, bărbatul a fost trecut în rezervă. Colegii jandarmi ai bărbatului au povestit că nimeni nu se înțelegea cu el, că era foarte dificil și irascibil. Bărbatul ajunsese prin transfer de la Jandarmeria Timișoara la cea din Arad. Nu s-a mai impus necesitatea efectuării unui test psihologic, deoarece acesta fusese efectuat la Timișoara. Când însă a fost efectuat testul la Arad, la momentul la care timpul a impus acest lucru, rezultatele l-au arătat pe bărbat, conform surselor noastre, „apt cu restricții, monitorizare șase luni de zile, probleme de adaptare a cerințelor militare”.

Arestat pentru uciderea geamănului

Miercuri dimineața, bărbatul a fost prezentat de către procurorul de caz judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunere de arestare pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. În cadrul audierilor, fostul jandarm și-a recunoscut fapta și a încercat să o motiveze spunând că fratele său avea o șurubelniță în mână când a venit să vorbească cu el și i-a creat impresia că avea să-l atace. În fapt, victima avea șurubelnița în mână deoarece folosea unealta pentru a deschide poarta casei părintești. Însă agresorul nu a stat pe gânduri, ci a luat un cuțit și i l-a împlântat în piept.

Procurorul criminalist Pavel Palcu explică starea de fapt: „Am fost sesizați că între doi frați a intervenit o altercație în urma căreia unul dintre frați i-a aplicat o lovitură puternică cu cuțitul celuilalt provocându-i o plagă înjunghiată. A fost începută urmărirea penală. Fiind transportată la spital, victima a decedat pe traseu. Între cei doi frați au avut loc divergențe în legătură cu moștenirea casei părintești. După ce a fost înjunghiată, victima a mai parcurs o distanță de aproximativ 50 de metri cu autoturismul propriu, probabil nesesizând gravitatea leziunii pe care a suferit-o, după care a pierdut controlul volanului și a intrat într-o grămadă de lemne aflată pe marginea drumului. Victima a urcat în autoturism, iar agresorul a urmărit-o și, după ce i-a aplicat soției o lovitură cu pumnul în față, a lovit parbrizul cu un topor care a fost ridicat de la fața locului, apoi s-a deplasat la propria locuință”.

Moștenire de la mamă

Potrivit informațiilor pe care le deținem, mama celor doi bărbați, în timpul vieții, a decis să treacă partea ei din casa de la Șoimoș – acolo unde a avut loc crima – pe victimă, fără a divulga acest lucru geamănului acestuia. Agresorul a aflat vestea doar când geamănul său a venit să-i ceară socoteală pentru facturile prea mari la curentul electric deoarece în curtea casei, cel care și-a omorât fratele ținea câteva oi – de aici și consumul mare de curent electric. Starea conflictuală dintre cei doi frați nu a făcut altceva decât să se acutizeze, culminând cu uciderea fratelui care primise partea mamei din locuință.

Localnicii din Șoimoș, cei care i-au cunoscut pe gemeni sunt șocați de cele întâmplate: „Aici au crescut amândoi, vecini cu noi. Nu știu de la ce a pornit totul. Eu am lucrat în grădină și am fost strigat de către nevasta lui să iau mașina și să-l aduc la doctor”, își amintește un localnic scena de marți.

O vecină a povestit că „am mers la el la mașină, i-am adus apă, dar el era cu capul într-o parte și apoi am văzut sângele. Știu doar că i-a dat fratelui său voie să țină oile în grădină, iar casa părintească era pe numele decedatului”.

Cercetările în acest caz se efectuează sub aspectul săvârșirii infracţiunii de omor calificat, în sensul că omorul a fost comis din interes material, potrivit art. 189, alin 1, lit. b, Cod Penal.