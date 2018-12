Fostul mare fotbalist al echipei UTA, Mircea Petescu a decedat!

Internat într-un azil de bătrâni, după ce soţia sa a decedat în urmă cu nouă ani, Mircea Petescu era îngrijit cum se cuvine şi se afla sub tratament, întrucât suferea de Alzheimer.

George Bănică, fost fotbalist la Dinamo, a vorbit despre ultimele momente din viaţa fostului impresar: „Îl vom duce pe ultimul drum. Am vorbit deja cu Gică Popescu, care va vorbi cu Gică Hagi… Acum jumătate de oră am fost chemaţi la azil şi ne-au spus că a decedat. Din ce ne-au spus cei de aici, nu mai putea respira, nu putea înghiţi mâncarea, nu putea să bea apă, iar în urmă cu trei zile a fost pus pe perfuzii.

A avut condiţii foarte bune aici. Un azil aici nu se compară cu cele din România. Aici e ca la hotel. Din păcate, a murit printre străini, fără familie, pentru că soţia i-a murit în urmă cu nouă ani. Eu îi mai arătam poze, mă recunoştea, recunoştea întâmplările importante din viaţa sa. Totuşi, dacă ne uitam la un meci într-o seară, a doua zi dimineaţă nu-şi mai amintea“, a declarat George Bănică, pentru ProSport.

Născut pe 15 mai 1942, Mircea Petescu este din Pecica, judeţul Arad, şi a evoluat la UTA (1959-1960, 1967-73), Ştiinţa Timişoara (1960-63), Steaua (1963-67) şi FC Dordrecht (1973-75)

Ca fotbalist, Petescu a adunat 326 de meciuri în Liga 1, timp în care a marcat de 24 de ori, are 22 de meciuri în competiţiile europene şi 5 selecţii la naţionala României. De asemenea, este dublu campion al României, în 1969 şi 1970, câştigător al Cuperi României, în 1966 şi campion european la U18, în 1962.

Petescu a antrenat echipe precum: NEC Nijmegen (1974-76), Telstar Velsen (1976-1977), Sparta Rotterdam (1977-79), Dordrecht (1979-83) şi Go Ahead Eagles Deventer (1985-88)

Ca impresar, Petescu a reuşit adevărate lovituri pentru fotbalul românesc după Campionatul Mondial din 1990. Regretatul om de fotbal a reuşit să-i transfere pe Gică Hagi la Real Madrid, pe Ioan Ovidiu Sabău la Feyenoord, pe Dorinel Munteanu la Cercle Brugge, pe Gică Popescu la PSV şi Tottenham, pe Zegrean, Bănceu şi Mariş la Fortuna Sittard, dar şi pe Constantinovici la Heerenveen. sursa Mediafax