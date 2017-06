Fostul primar din Curtici, Nicolae Aniței, achitat

Condamnat anul trecut de Judecătoria Arad la patru ani de închisoare cu executare pentru conflict de interese, fostul primar al Curticiului a fost miercuri, achitat, în mare parte de infracțiuni. Decizia aparține Curții de Apel Timișoara și este definitivă. Vorbim despre opt infracțiuni de conflict de interese și 52 de acțiuni infracționale. După ce fostul primar Nicoale Aaniţei și-a primit sentința de la Judecătoria Arad, acesta a declarat apel.

Iată soluția instanței timișorene: „Admite apelul declarat de inculpatul Aniței Nicolae Mihail împotriva sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Arad. Desfiinţează sentinţa penală apelată şi, rejudecând: achită pe inculpatul Aniței Nicolae Mihail pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese (52 de acţiuni infracţionale – aprobarea efectuării unui număr de 52 plăți în perioada 23.12.2009 -21.12.2012 către SC Jes & Daian SRL, în valoare totală de 4.215.952,39 lei). Achită pe inculpatul Aniței Nicolae Mihail pentru săvârşirea a 8 (opt) infracţiuni de conflict de interese”.

1 an și 2 luni cu suspendare

Curtea de Apel Timișoara a menţinut pedepsele aplicate de prima instanţă de câte 1 an închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de conflict de interese. Este vorba despre atribuirea contractului public nr. 35/02.12.2010, în valoare de 79.464,19 lei, şi a aprobării plăţii de 79.464,19 lei şi atribuirea contractului public nr. 20/21.05.2012, în valoare de 81.000 lei, şi a aprobării plăţii de 81.000 lei. Instanța i-a aplicat fostului primar pedeapsa cea mai grea, cea de 1 an de închisoare, pe care a sporit-o cu 2 luni de închisoare, urmând ca acesta să execută 1 an și 2 luni de închisoare. Judecătorii au dispus suspendarea pedepsei aplicate fostului primar sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Arad și a fixat un termen de încercare de 3 ani și 2 luni.

Curtea de Apel Timișoara a dispus „ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri: – să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune; să anunţe schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; să respecte celelalte măsuri dispuse de Serviciul de Probaţiune, în limitele legii”.