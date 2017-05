Fotbal în amintirea lui Gheorghe Curuţiu

Turneul, unul cu caracter internaţional, a reunit la start patru echipe: Primăria Ghioroc, Old Boys Ghioroc, Daniel`s Band şi MB KANO Judo Bekescsaba, clasate în această ordine în clasamentul final, în urma rezultatelor: Primăria Ghioroc – Daniel`s Band 6-1, Old Boys Ghioroc – Bekescsaba 6-0, Primăria – Old Boys 4-3, Bekescsaba – Daniel`s Band 0-2, Old Boys – Daniel`s Band 5-1 şi Bekescsaba – Primăria 1-4.

Toţi participanţii au primit medalii în amintirea regretatului Gheorghe Curuţiu, echipa câştigătoare, Primăria Ghioroc, intrând în posesia râvnitului trofeu. Golgeter (10 goluri) a fost Andrei Leric – Old Boys, iar Ştefan Lorincz a primit un premiu special, fiind ghiorocanul cu prezenţe în ligile 2 şi 3, fost coleg cu Gheorghe Curuţiu. Aplauze generoase au primit şi majoretele de la Podgoria Ghioroc, care au oferit un scurt moment artistic în deschiderea turneului.

Loturile echipelor – Primăria Ghioroc: Joji Şipoş, Mihai Turi, Nicolae Medean, Dănuţ Miţiţi, Dănuţ Olaru şi Zoli Sebeny; Old Boys Ghioroc: Robi Lovasz, Cristi Gărdurar, Robi Ungri, Andrei Leric, Gioni Palea, Săndel Marcu şi Paul Stan; Daniel`s Band: Alex Vlad, Carol Szabo, Daniel Scridon, Gîlcă Nicolae, Nelu Bej, Ionuţ Vlad, Alexandru Vlad şi Mihai Rusu; Bekescsaba: Laszlo Kovacs, Janos Gyani, Janos Szentahdraski, Gyorgy Laza jr, Gyorgy Laza senior, Attila Osvath, Antal Kovacs, Istvan Perei şi Zsolt Lukacs.

„Îmi doresc ca în fiecare an, de 1 mai, să organizăm acest turneu, în amintirea lui Gheorghe Curuţiu” – ne-a declarat neobositul Carol Szabo.