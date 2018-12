Fotbaliştii Crişului au realizat un an de poveste

„Omul din umbră”, care s-a identificat cu aceste performanţă, fiind la cârma clubului, Daniel Cherecheş (foto) rămâne, însă, cu picioarele pe pământ, deşi în mandatul său s-a scris istorie pentru fotbalul din Chişineu Criş.

Ce spune managerul clubului

„A fost un an foarte greu, în care ne-am asumat promovarea. E primul an în care am avut acest obiectiv. A fost o presiune extraordinară, atât pe mine, cât şi pe antrenori ori jucători, dar faptul că am promovat, apoi am avut rezultate şi în liga a III-a, dă dovadă că s-a lucrat bine atât la nivel administrativ, cât şi tehnic. Trebuie să vă spun că în momentul în care am văzut seria în care am fost repartizaţi, ne-am făcut probleme, deoarece erau echipe de mare tradiţie, cu municipii în spate şi bugete foarte mari. Ne facem şi acum probleme, dar am lucrat profesionist până acum şi aşa o vom face în continuare. Vrem să arătăm că locul 3 nu este ocupat întâmplător, că am lucrat bine, iar rezultatele sunt pe măsură. Sigur, obiectivul clubului rămâne locurile 1-10, al meu, personal, menţinerea în liga a III-a, dar dacă rezultatele ne duc pe primul loc, nu ne vom da la o parte, să fiţi siguri de asta. Oraşul Chişineu Criş, prin factorii de decizie, domnul primar Gheorghe Burdan și Consiliul Local doresc continuitate şi atragerea cât mai multor tineri către sport, pe lângă rezultate care să aducă cât mai multă lume la stadion” – ne-a declarat Daniel Cherecheşi, manager general la Crişul.