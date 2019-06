Fotografii din Iran, la Arad

Cu doi ani în urmă, mai mulți fotografi din Iran au participat la Salonul Ars Fotografica, organizat de Foto Club Arad, iar imaginile expuse de aceștia au făcut impresie bună, astfel că cei de la fotoclubul arădean au decis să-i invite la o expoziție de club. Vernisajul va avea loc pe 19 iunie, de la ora 18, în Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, urmând ca expoziția să poată fi vizitată până pe 27 iunie.

Vor expune 47 de autori iranieni, subiectele fiind diferite, oferind publicului o perspectivă iraniană asupraportretelor, peisajelor, arhitecturii, eseurilor fotografice etc. „The Abgineh Photographic Institute”, din care fac parte fotografii, a fost înființat în 1992, cu scopul de a dota Mashhadul cu o organizație de cercetare și dezvoltare în domeniul fotografiei. Scopul este de a organiza ca activitățile fotografice ale Iranului să fie la zi cu cele mai recente realizări științifice. Pentru a atinge acest obiectiv, mai mulți fotografi și cercetători au început să lucreze, iar rezultatele studiilor lor sunt publicate sub formă de articole, planuri de lecții și cărți specializate pentru centre educaționale, colegii și societăți de fotografie active. Organizarea de expoziții individuale și colective atât în interiorul, cât și în exteriorul țării, desfășurarea de excursii și ateliere de fotografie, lucrul cu reviste și publicații specializate și participarea la conferințe și întâlniri internaționale la concursuri internaționale de fotografie sunt activitățile majore ale institutului. Abgineh are un certificat valid și a primit mai multe premii pentru munca sa de la mai multe instituții artistice din întreaga lume.

Președinte al institutului iranian este artista fotografă Neda Siami, care va expune și ea în cadrul „Eastern Look”, de la Sala „Clio”.