Fraţii Vlai, condamnaţi la Timişoara

Închisoare cu suspendare „pe flanc” pentru toţi inculpaţii din dosarul în care fraţii Vlai au fost acuzaţi de trafic de influenţă, fals şi uz de fals. Chiar dacă au intrat în vacanţa judecătorească, magistraţii Curţii de Apel Timişoara au dat sentinţa în acel dosar. Cea mai mare pedeapsă a primit-o avocatul Adelin Vlai, acuzat de trafic de influenţă în formă continuată. Acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Pe baza rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, au fost probate trei acte de trafic de influenţă. Fratele avocatului, chimistul Florin Vlai, a fost condamnat tot la trei ani de închisoare cu suspendare, acesta fiind acuzat de uz de fals în formă continuată şi favorizarea făptuitorului în formă continuată. Judecătorii de la Timişoara au luat în calcul şi sentinţa emisă pe numele lui Florin Vlai de către Judecătoria Arad, unde a fost judecat pentru aceleaşi infracţiuni. Celălalt chimist din dosar, Nicoleta Burchiu, a fost condamnat la un an şi cinci luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei. Mai departe, urmează pedepsele celor care sunt acuzaţi de cumpărare de influenţă, dar şi de conducerea unor autovehicule sub influenţa alcoolului. Este vorba despre „clienţii” fraţilor Vlai. Adrian Brănişcan a fost condamnat la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influenţă şi pentru conducere sub influenţa alcoolului. Marian Rohozneanu, un alt inculpat din dosar, a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei. În sfârşit, ultimul dintre inculpaţi, Diana Groza, a fost condamnată la doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influenţă şi pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

Fără locuri de muncă

Pe lângă pedepsele cu suspendare, judecătorii au luat şi alte măsuri în ceea ce îi priveşte pe inculpaţi. Iar cei mai afectaţi sunt chiar principalele nume din dosar, respectiv fraţii Vlai. Adelin Vlai nu mai are dreptul să îşi profeseze meseria de avocat pentru o perioadă totală de şase ani de zile de la rămânerea definitivă a sentinţei. În ceea ce îl priveşte pe Florin Vlai, acesta nu mai are dreptul să îşi profeseze meseria de chimist timp de opt ani de zile. În plus, niciunul dintre inculpaţi nu va avea dreptul de a fi ales în funcţii publice. Mai mult, Curtea de Apel Timişoara a decis să anuleze buletinele toxicologice întocmite de inculpaţii Florin Vlai şi Nicoleta Burchiu pe numele lui Adrian Brănişcan, Marian Rohozneanu şi Diana Groza.

Şi banii

Şi pentru că întreg dosarul a pornit de la… bani, să vedem ce au decis judecătorii în ceea ce priveşte banii. Prin sentinţă, cauţiunea depusă de Adelin Vlai, în valoare de 50.000 de lei, a fost restituită. În schimb, a fost confiscată suma de 14.500 de lei, bani pe care Adelin Vlai i-a primit de la Adrian Brănişcan şi de la Diana Groza. În plus, suma de 2.300 de euro, care a fost primită de Adelin Vlai de la un investigator sub acoperire, va fi returnată către DNA Timişoara. Mai departe, vorbind tot de bani, judecătorii au decis ca toţi cei şase inculpaţi să plătească fiecare câte 4.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Şi povestea

În vara anului 2017, procurorii DNA, în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au demarat o acţiune care îl viza pe avocatul Adelin Vlai şi pe chimiştii Florin Vlai şi Nicoleta Burchiu. Potrivit informaţiilor de la vremea respectivă, avocatul Adelin Vlai „racola” arădeni prinşi beţi la volan cărora le promitea că îi scapă de dosar penal. Totul contra unor sume de bani. Avocatul primea banii de la „clienţi”, după care intervenea la fratele lui, Florin Vlai, şi la Nicoleta Burchiu, ambii chimişti în cadrul Serviciului de Medicină Legală Arad. Aceştia din urmă „măsluiau” alcoolemiile în momentul în care făceau analizele. La final, toată lumea era fericită: şoferii beţi scăpau de dosare penale, cei trei îşi umpleau buzunarele. Numai că pe fir au intrat anchetatorii care au organizat un flagrant în urma căruia această reţea de succes a fost destructurată.

Nu e definitivă

Sentinţa Curţii de Apel Timişoara nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare. Aşa că, cel mai probabil, procesul va continua la instanţele superioare.