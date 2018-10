Freamăt sub panoul juvenil

În întrecerea juniorilor I (U18), BC Valbon a jucat trei partide în cadrul turneului de la Cluj-Napoca: 78-118 cu U BT Cluj, 111-74 cu CSȘ Viitorul Cluj și 65-87 cu LPS Bihorul Oradea, ocupând locul 4 în Grupa 1, din care fac parte 7 formații, 29 de echipe fiind prezente la start. Elevii lui Bogdan Bondor mai sunt în serie cu grupări din: Sighetu Marmației, Tg. Mureș și Deva, pe care le vor întâlni în turneul cu numărul doi.

Același club din Arad – singurul prezent în competițiile masculine – a avut emoții la coșul Under 14, băieții prof. Valeria Bondor depășind, în sala LPS din Arad, pe MP Sport Timișoara, scor 58-42, după care au cedat cu LPS Oradea, 47-51, într-un joc echilibrat, în care talia superioară și-a spus, până la urmă, cuvântul. Ocupanți ai locului secund în Grupa C2 a întrecerii ce are la start 33 de formații, Nedescu et comp. vor evolua într-o altă serie, continuând lupta pentru calificarea la turneul final.

Singura echipă feminină ce reprezintă Aradul, CSȘ Gloria, a participat la turneul Grupei B1 din cadrul întrecerii U14, cu 15 grupări în campionat. Fetele prof. Cristina Tamaș au câștigat cu gazdele de la MP Timișoara, scor 50-47, însă au pierdut cu CN „Teodor Neș” Salonta, 44-51, clasându-se pe locul secund.

În fine, BC Valbon U13, după două succese concludente (60-43 cu CSȘ Bega Timișoara și 110-290 cu CSȘ Tg. Jiu) și-a aflat rivalele din faza a doua: Alpha Sibiu și CSȘ Sighet, ultima fiind gazda turneului de la finele acestei săptămâni.