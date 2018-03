Frontierele din județul Arad, tranzitate de mașini furate din vest

Traficul internațional cu autovehicule furate are o rută bine stabilită: din vestul Europei, via România, în est, în țări precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, în punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului șef Marin Bondar, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, din documentarea asupra cazuisticii înregistrate, au rezultat cu titlu de concluzii faptul că autovehiculele depistate la frontiere ca fiind furate provin din state precum Italia,Germania, Franţa, dar s-au înregistrat şi cazuri din Marea Britanie, Belgia, Olanda, Polonia, Suedia, Norvegia, Slovacia, Austria şi Portugalia. În ceea ce privește tipul autovehiculelor furate, majoritatea sunt autoturisme de lux, în special de tip SUV.

„Cărăușii”

Cine sunt cei care au „misiunea” de a conduce autovehiculele furate? În mare parte, cetățenia transportatorilor „cărăuși” este română, însă sunt întâlnite cazuri și de cetățeni italieni, ruși, moldoveni, unguri și polonezi. Odată furate din vest, autovehiculele au ca „destinație” țări precum România, Ucraina, Moldova, Belarus, Rusia și Turcia. Ca modalități de sustragere a autoturismelor, hoții preferă frauda de asigurare – este și cea mai întâlnită metodă -, însă se înregistrează şi numeroase cazuri de furt brut, urmat de falsificarea documentelor, plăcuţelor de înmatriculare şi repoansonarea seriilor de şasiu. În anumite cazuri de furt la comanda, s-a folosit modul de operare denumit clonare – caz în care se folosesc documentele şi plăcuţele unei maşini care au caracteristici similare şi singura modificare operată este repoansonarea seriei, corespunzător documentelor autentice deţinute.

Principalele mărci și modele de autoturisme depistate ca fiind furate din statele din vestul Europei sunt: BMW – Seria 5, seria M, X5, Audi – Q7, A7, A6, A4, Mercedes – S Klasse, GL, CLK, Volkswagen – Tuareg, diferite modele de Range Rover (Land Rover).