Frontieriştii şpăgari, înapoi la judecată

Scurtă a fost bucuria frontieriştilor prinşi că luau şpagă la graniţele de la Nădlac şi Vărşand. Aceştia s-au simţit liberi şi nevinovaţi după ce Tribunalul Arad a decis, printr-o sentinţă „cu cântec”, că rechizitoriul DNA şi probele adunate de procurori nu pot fi luate în seamă. Doar că, după ce aceiaşi procurori DNA au demarat un alt dosar de cercetare legat de traficul de influenţă al lui Doru Ţica, judecătorii Curţii de Apel Timişoara au „făcut lumină”. Miercuri s-a judecat contestaţia depusă de DNA Timişoara faţă de decizia Tribunalului Arad de a respinge urmărirea penală a procurorilor. Cu toate probele în faţă, magistraţii de pe Bega au „şters pe jos” cu sentinţa Tribunalului Arad şi au desfiinţat-o aproape în totalitate. Mai mult, Curtea de Apel a decis legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul întocmit de DNA şi a trasat o direcţie clară pentru Tribunalul Arad: punerea pe rol a procesului şi demararea actului de judecată. O palmă usturătoare primită de instanţa din oraşul nostru, dar o palmă care ar trebui să dea de gândit celor care conduc destinele Tribunalului Arad. Şi asta pentru că este de neînţeles cum judecătorii noştri nu văd nicio infracţiune, chiar cu filmările în faţă, în timp ce instanţele superioare, în acest caz Curtea de Apel Timişoara, trânteşte cu deciziile luate la Arad şi impune judecarea dosarului.

Şi sentinţa

Revenind la caz, Curtea de Apel a decis să admită contestaţia DNA Timişoara faţă de decizia Tribunalului Arad şi a stabilit că „admite contestaţia formulată de DNA- Serviciul Teritorial Timişoara împotriva încheierii din 11.04.2017 şi împotriva încheierii nr. 72 din 19.04.2017, pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1718/108/2017/a1. Desfiinţează încheierile penale din 11.04.2017 şi nr. 72 din 19.04.2017, pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1718/108/2017/a1 şi rejudecând: respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Selagea Ciprian-Călin, Poenaru Costel, Dudaş Marcel, Ancuţa Cătălin-Corneliu, Nedelcu Ştefan-Eugen, Mărginean Ovidiu, Teodor Nicolae Gabriel, Paladie Bogdan-Lazăr, Păcurar Sorin-Romulus, Todoran Marcel-Grigore, Ardelean Teodor, Bodârlău Călin-Liviu, Pristoleanu Ion-Marinel, Gudiu Gabriel, Cicortaş Claudiu-Alexandru, Chira Emil-Nicu şi Galben Gheorghe-Daniel personal şi prin apărători aleşi, privind nulitatea actului de sesizare şi nelegalitatea unor probe administrate şi acte efectuate în faza de urmărire penală. Ia act că inculpatul Avram Florin nu a invocat excepţii şi cereri în camera preliminară, privind nulitatea actului de sesizare şi nelegalitatea unor probe administrate şi acte efectuate în faza de urmărire penală”. Iar lovitura primită de Tribunalul Arad de abia acum urmează: „constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 110/P/2016 din data de 3.03.2017 emis de D.N.A. – Serviciul Teritorial Timişoara, a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei la Tribunalul Arad”. Aşadar, toţi cei 18 inculpaţi din dosar, respectiv poliţişti de frontieră de la Nădlac şi de la Vărşand, vor fi judecaţi pentru luare de mită şi luare de mită în formă continuată. Asta chiar dacă instanţa din Arad „i-a albit” din pix. Mai mult decât atât, inculpaţii vor fi judecaţi sub control judiciar, judecătorii timişoreni reactivând măsurile preventive luate împotriva lor.

„Şmenuri” la nivel înalt

În luna ianuarie a acestui an procurorii DNA au „spart” un cuib de şpăgari de la frontierele din judeţul nostru, respectiv de la Punctele de Trecere ale Frontierei Nădlac, Nădlac II şi Vărşand. Capul răutăţilor ar fi fost Florin Avram, şef de tură la Vărşand, care era în stare, spun sursele noastre, să lase să treacă orice peste graniţe, pentru un preţ corect. Pe lângă cauciucuri fără acte ori alte mărfuri suspecte, Avram negocia inclusiv trafic de ţigări şi chiar trafic de migranţi pe la frontiere. Ceea ce nu ştia el era faptul că negociază şpaga cu anchetatori sub acoperire. Imediat după descinderile DNA, Avram a fost arestat preventiv, iar alţi 17 inculpaţi au fost puşi fie sub arest la domiciliu, fie sub control judiciar. Doar că, în luna aprilie, Tribunalul Arad a şocat opinia publică după ce a decis că şpaga nu e şpagă dacă e luată… la graniţă. Aşa că a respins rechizitoriul DNA, judecătorii noştri (unii dintre ei) apreciind că probele nu pot fi luate în considerare. Drept urmare, frontieriştii (în afară de Florin Avram) au fost lăsaţi liberi, iar rechizitoriul procurorilor a fost desfiinţat cap-coadă. Numai că, surpriză!, DNA a prins un alt fir de investigaţie: fostul vameş Doru Ţica s-ar fi lăudat că i-a „rezolvat” pe frontieriştii şpăgari, intervenind atât la magistraţi din Arad, cât şi la magistraţi din Timişoara. Bineînţeles că traficul de influenţă a costat, vehiculându-se suma de 25.000 de euro. DNA l-a reţinut pe Ţica, obţinând şi un mandat de arestare preventivă pe numele său. Odată rămaşi „fără acoperire”, frontieriştii au fost „victime sigure” la Curtea de Apel Timişoara, acolo unde judecătorii au „avut alţi ochi” faţă de probele adunate de DNA. Aşa că magistraţii de pe Bega au decis că rechizitoriul e perfect legal, probele sunt concludente, iar dosarul poate intra pe rol. Între timp, procurorii anticorupţie derulează cercetări, în paralel, şi în dosarul de trafic de influenţă în care Doru Ţica este acuzatul principal. Dar sursele noastre spun că ar putea pica şi alte capete, inclusiv foşti sau actuali judecători ori procurori. Până atunci, însă, un lucru este sigur: frontieriştii vor răspunde în faţa legii pentru luare de mită, iar Doru Ţica este după gratii, aşteptând să fie trimis în judecată pentru trafic de influenţă.

Decizie definitivă

Dacă sentinţa dată de Tribunalul Arad în acest caz a putut fi atacată, nu acelaşi lucru se poate spune despre decizia Curţii de Apel Timişoara. Sentinţa acestei ultime instanţe este definitivă, aşa că procesul poate să înceapă de îndată.