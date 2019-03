Frumoasele arte leagă sufletele

O pledoarie pentru arte (oricare din ele) este binevenită în orice moment! Aceasta, deoarece arta s-a născut ca o compensație pentru universul interior, sufletesc al omului. Frumosul este compensația golurilor sau a tarelor vieții, uneori ostile ființei umane și are ca scop înfrumusețarea realității ce ne înconjoară.

Există două adevăruri cu privire la artistul autentic: inspirația și talentul sunt o binecuvântare pentru el și cei din jur, iar în al doilea rând, efectul artei se întoarce spre creator și îl face mai bun, mai sensibil. Cred că aici se află și un mod de verificare a artei de către toți creatorii!

Cam așa s-a întâmplat și în cazul artistului plastic din Arad, Estera Kertesz în al cărei laborator am ajuns şi eu zilele acestea. Fiind iubitoare de artă, evident că mi-a trebuit ceva timp să admir lucrările din jur. Am aflat, în acest mod, cât de variate sunt direcțiile în care lucrează profesoara de Limba Română și de Limbi Străine din Arad.

Întâi se cuvine să specificăm faptul că întreaga viață a lucrat în învățământul arădean, cu toate că, după cum mărturisește, a simțit înclinații puternice spre arta plastică din copilărie: „Eram de șase-șapte ani când mama m-a dus la o prietenă. Mi-au atras atenția câteva <siluete> de pe pereți, încadrate în rame. <Siluetele> erau o formă de artă special lucrată, la modă mai ales în sec. XVIII și XIX, până la apariția artei fotografice. M-au fascinat și le-am purtat în suflet zeci de ani… până când viața, familia, mi-au oferit, în sfârșit, condițiile să mă întorc la artă. Am ajuns la pensie, am făcut Școala Populară de Artă, am început să mă documentez puternic și… să îmi las sufletul să lucreze” – spune Estera Kertesz.

Rodul muncii din pasiune, cu inspirație și talent, se vede în cele câteva direcții pe care le promovează: *sculptură (Budha, Pâine și Sare, Maternitate etc.); *colaje (se consideră „acasă” în arta colajelor și a „siluetelor”, iar temele și materialele sunt preluate din mediul înconjurător și prelucrate apoi după preferința sufletească a momentului); *desene – pastel în care prelucrează naturi statice, de la elementele naturii până la chipuri umane; *artă digitală – design grafic. (am lăsat această formă de artă la sfârșit, pentru că mi se pare fascinantă: culori, grafică, imagine, totul plecând de la mici elemente din realitate, de multe ori fără semnificații deosebite… pentru a ajunge prin „știința digitală” la efecte cu totul remarcabile!)

Și pentru a fi un artist desăvârșit, Estera Kertesz s-a apucat și de literatură. A scris câteva texte de proză scurtă în genurile epistolar și memorialistic, în care evocă epoci, persoane sau evenimente. Și în textele literare simțim sufletul artistului, precum și dragostea pentru frumos. Și ca să fie totul perfect, profesorul de Limbi Străine face și traduceri literare, cel mai mult apreciind traducerile din poetul rus Lermontov.

Cei interesaţi pot afla mai multe despre preocupările și realizările profesorului arădean Estera Kertesz accesând adresele cu numele domniei sale sau pe facebook.

Voichița Tulcan Macovei